Депутаты потребовали от главы ФСБ возбудить дело об отравлении Навального

Три депутата петербургского парламента направили директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову официальный запрос, в котором потребовали провести проверку в связи с опубликованной журналистами информации о предполагаемых отравителях российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет один из авторов письма Максим Резник, они допускают, что в покушении на жизнь оппозиционера участвовали действующие сотрудники ФСБ. Кроме того, он, а также депутаты от партии «Яблоко» Борис Вишневский (глава фракции) и Михаил Амосов призвали по итогам проверки возбудить уголовное дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность»).

Напомним, что Навальный одновременно с The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel публично называет имена и приводит фотографии людей, которые, по их мнению, стоят за попыткой убийства. Они также приводят доказательства слежки за политиком в течение почти четырех лет.

Ранее Навальный в эфире «Эха Москвы» подтвердил, что намерен, используя законные методы, добиваться возбуждения уголовного дела о своем отравлении, в том числе он намеревался обращаться в ФСБ. При этом Навальный уверен, что без ведома Бортникова и президента Владимира Путина такая операция продолжаться не могла.