Лавров высказался о расследовании Навального – виноват Запад, а обвинения смешные

Глава МИД России Сергей Лавров стал первым российским официальным лицом за двое суток, кто решил прокомментировать расследование ряда СМИ и оппозиционера Алексея Навального о его отравлении «Новичком». Правда, высказался он не по существу и свалил всё на Запад. Он не считает, что отсутствие комментариев Кремля является косвенным признанием вины.

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и [проявляется] нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов», — передает слова министра «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Он также заметил, что Россия уже привыкла к обвинениям по разным поводам, а «двойное и даже тройное отравление Навального» не удивляет официальную Москву.

При этом Лавров осудил комментаторов, которые считают, что отсутствие аргументированного ответа на обвинение говорит о признании вины. Он заверил, что это не так: «И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку».

Отметим, что глава российского МИД лукавит — над расследованием работали журналисты нескольких изданий из разных стран (Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel), они заверили, что всю информацию взяли из различных баз данных, которые в том числе купили через интернет. Они также не раз заявляли, что никакие спецслужбы им в этом не помогали, что противоречит словам Лаврова о «германских спецслужбах».

Напомним, в расследовании называются имена, фамилии и другая информация о людях, предположительно, причастных к отравлению Алексея Навального — это сотрудники ФСБ, которые имеют медицинское и химическое образование и почти четыре года следовали за Навальным по российским городам. Журналисты подробно рассказывают об источниках и информации, на которой они основывают свои утверждения. Навальный также полагает, что в ФСБ есть специальный отдел отравлений, одна из групп которого работает над его убийством. Он уверен, что за этим стоят лично Владимир Путин и глава ФСБ Александр Бортников, политик называет это актом государственного терроризма.

После выхода расследования пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил две свои пресс-конференции подряд, объяснив это подготовкой к большой пресс-конференции президента Путина, хотя в прошлом году большая пресс-конференция не помешала ему общаться с журналистами накануне.

Расследование Алексея Навального на YouTube посмотрело уже почти 10 миллионов человек, хотя его опубликовали менее двух суток назад.