Песков отменил встречу с журналистами. Вчера вышло расследование о Навальном и ФСБ

Дмитрий Песков временно отменил телефонный брифинг с журналистами, связав это с подготовкой к большой ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента не станет общаться с журналистами 15 и 16 декабря. А 17 декабря состоится онлайн-встреча с журналистами, на которую в этом году аккредитовано в 2,5 раза меньше журналистов, чем в прошлом.

Meduza отмечает, что об отмене брифинга стало известно сегодня, а вчера, 14 декабря, The Insider опубликовал расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Были названы восемь имен сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к покушению.

Ранее Znak.com писал, что Песков проигнорировал запрос издания об упомянутом журналистском расследовании.