Томские депутаты требуют возбудить дело об отравлении Навального агентами ФСБ

Семь депутатов городской Думы города Томск обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против восьми сотрудников Федеральной службы безопасности, которые, по данным СМИ, причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Они считают, что изложенные в журналистском расследовании материалы «более чем достаточны» для возбуждения дела.

«Мы, 7 депутатов Думы Томска, требуем немедленно возбудить уголовное дело о покушении на Навального сотрудниками ФСБ и о применении химического оружия в нашем городе. Сейчас, когда Путин фактически подтвердил факт следования чекистов за Алексеем, расследовать дело будет ещё проще», — пишет в своем Twitter один из депутатов городского парламента, глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.

В письме, направленном на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, депутаты перечисляют имена тех сотрудников ФСБ, которых они считают причастными к отравлению политика боевыми отравляющими веществами: Станислав Макашаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев. «Отравление Навального курировалось отдельным подразделением ФСБ», — говорится в письме.

В применении химического оружия депутаты уверенны в связи с результатами расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которую входят представители и России. В ОЗХО подтвердили выводы трех независимых лабораторий Германии, Франции и Швеции, которые установили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».