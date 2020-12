У Навального – расследование, а что у Кремля? Только лапки? Разбираемся

Уже вторую неделю вся общественно-политическая дискуссия в России сосредоточена вокруг Алексея Навального, который представил большое расследование о своем отравлении. В нем не только утверждается о причастности Федеральной службы безопасности, но и называются имена и адреса конкретных исполнителей, предположительно, годами планировавших операцию по отравлению оппозиционера нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об операции таких масштабов в секретном подразделении НИИ-2 ФСБ, очевидно, не могли не знать в руководстве контрразведки, а, скорее всего, и в руководстве страны, уверен Навальный.

Устранение гражданина РФ, политического оппонента действующей власти, для которого использовалось якобы уничтоженное химическое оружие (а как выяснили журналисты, его в России продолжают разрабатывать), с привлечением десятков сотрудников правоохранительных ведомств — тяжкое преступление даже по российским законам. Подобные обвинения наносят серьезный репутационный ущерб политическому руководству страны и ФСБ, однако вот уже две недели власти демонстрируют полную неспособность опровергнуть хоть что-то из сказанного Навальным и журналистами-расследователями.

Sobesednik.ru собрал главное по теме расследования отравления Навального и объясняет, почему это не просто очередной скандал, а один из самых мощных ударов по Владимиру Путину и его вертикали власти чуть ли не за все 20 лет, в котором им стоит винить исключительно самих себя.

Расследование: что, кто и как?

Нашумевшее расследование Навальный опубликовал в прошлый понедельник, 14 декабря в 15:00 по московскому времени. Примерно в 7:00 в тот же день он сел на телефон и принялся звонить своим предполагаемым отравителям, о которых вскоре заговорит весь мир. Из материала следует, что за политиком следили почти 4 года: команда из восьми сотрудников Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ, он же Центр специальной техники ФСБ и так далее) группами из 2-3 человек ездила за ним повсюду, но старалась не светиться, каждый раз прилетая/приезжая другими рейсами (но однажды они нарушили свои привычки и полетели вместе с ним). Предполагаемые члены группы не следили за политиком — этим, по словам самого Навального, на регулярной основе якобы занимаются сотрудники региональных отделений ФСБ и другие силовики. Они также ни разу не ехали за Навальным в города, где он не собирался остаться на ночь.

Всей операцией, как утверждается, руководили генералы ФСБ Кирилл Васильев и Василий Богданов. Группа состояла из восьми человек, причем многие из них имеют отношение к городу Шиханы в Саратовской области — родине советского химического оружия и «Новичка» в частности. Большинство из них имеют химическое и медицинское образование.

Допускается, что попыток ликвидации Навального до отравления в августе этого года было как минимум две: один раз в Калининграде, когда похожая симптоматика наблюдалась у жены политика Юлии Навальной, а второй, когда они появлялись у него самого. Эти данные приводятся на уровне гипотез, четких подтверждений им нет.

Важным фактом, на который стоит обратить внимание, является то, что расследование, хотя его и презентовал сам Навальный, делал не он, вернее, не только он, а целая команда независимых журналистов из ряда изданий в разных странах: Bellingcat, The Insider, CNN, El Pais и Der Spiegel. Все они опубликовали его одновременно и все они ручаются за факты, изложенные в нем. Уже после его выхода изложенную информацию через слив в The New Yourk Times подтвердили и немецкие разведслужбы, указав, что об этом знали также в ЦРУ США и британской Mi-6, однако один из главных авторов расследования Христо Грозев (Bellingcat) считает это утверждение бравадой спецслужб, ведь если бы они действительно были в курсе, санкции США и ЕС вводились бы против совершенно других людей и учреждений.

Сведения же о фигурантах материала брались как из общедоступных источников, так и от информантов среди тех, кто имел доступ к таким данным (причем некоторые из них сообщили об увольнении ещё до публикации). О способах получения сведений подробно написал Bellingcat. Как правило, это базы данных, которые продаются в интернете, многие из них обязаны своим происхождением коррупции внутри правоохранительных органов и российских государственных структур. Всеми этими базами журналисты пользовались давно, о них подробно писала в прошлом году Русская служба «Би-би-си», а сразу после выхода публикации об отравлении Навального его изучили журналисты Daily Storm.

Факты из расследования также согласуются и с информацией ряда других изданий, например, «Медуза» в своем материале дополнила портрет предполагаемого координатора группы Станислава Макшакова. Оказалось, он является заместителем начальника НИИ-2 ФСБ, а также много работал с отравляющими веществами, в том числе в Шиханах, в том числе с ядами на основе фосфорорганических соединений. Именно такой яд использовался для убийства Навального. Кроме того, Sobesednik.ru обнаружил, что Константин Кудрявцев (который вскоре поговорит с Навальным), забыл оплатить налоги на сумму 899 рублей за недвижимость в 18 километрах от Шиханов.

Всё это говорит о том, что в данном случае информацию об отравлении политика, изложенную в расследовании, вовсе не стоит воспринимать как версию Навального. Речь идет не о «слове оппозиционера против слова Кремля», а о множестве вполне достоверных фактов, которые складываются в определенную картину. Они требуют четкого ответа властей, их версии событий. Даже если допустить, что Кремль прав, и что журналистам сведения передали западные спецслужбы.

А что Путин?

После выхода расследования пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневные брифинги с журналистами во вторник и в среду, сославшись на занятость в подготовке пресс-конференции главы государства, которая состоялась в четверг. Может быть это стечение обстоятельств? Вряд ли. В прошлом году такая же пресс-конференция не помешала г-ну Пескову накануне говорить с журналистами.

К тому времени расследование уже казалось очень убедительным многим в России. На его основании региональные депутаты начали требовать возбуждения уголовного дела по факту отравления Навального по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность»). Некоторые требовали привлечь к ответу упомянутых сотрудников ФСБ.

В прошлый четверг вопрос о расследовании был задан президенту дважды: журналистами Life и «Би-би-си». В ответ Путин подтвердил, что ФСБ ведет за Навальным слежку (правда, если бы не дополнение от Пескова, никто бы этого даже не понял). Обвинения он по сути даже не отвергал, а лишь заявил, что эти публикации являются «легализацией материалов американских спецслужб» (что они сфабрикованы, он тоже не говорил).

«Но если это так – а это так, я вас уверяю, — то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать»,

— сказал г-н Путин, добавив, что травить Навального ему нет нужды: «Кому он нужен-то?» — а «если б хотели, наверное, довели бы до конца».

Президент посетовал, что немецкие коллеги не делятся нужными для проверки по делу материалами и попытался узнать у корреспондента «Би-би-си», почему. Тот напомнил, что он журналист и его дело задавать вопросы, а не отвечать на них и, как выразился российский лидер, «этот вопрос повис в воздухе». Впрочем, ненадолго. Уже 23 декабря он утратит былую актуальность.

А Вы точно от Патрушева?

Дело бы так, наверное, и осталось бы без движения, но Навальный предполагал, что власти не признают его сведения и будут как-то это парировать. Он решил публиковать результаты расследования порционно, чтобы не знающий, какая информация ещё у него есть, Кремль можно было поймать на лжи, приведя новые данные. Отчасти это получилось, ведь г-н Путин признал факт «присмотра» (хотя и не конкретно этой восьмеркой, но это следует уже почти напрямую из слов президента), а после этого оказалось, что один из упомянутых сотрудников НИИ-2 ФСБ Константин Кудрявцев прямо подтвердил, что целью следования за оппозиционером было именно отравление. По крайней мере об этом свидетельствует звонок Навального своему предполагаемому убийце, если на том конце провода был действительно Кудрявцев.

Как уже говорилось выше, Навальный лично прозвонил всю группу из восьми фээсбэшников в 7:00 утра 14 декабря. Пресс-конференция была 17 декабря. Христо Грозев не раз пояснял, что при нем Навальный звонил шестерым из группы и представлялся самим собой, после чего те бросали трубку (записи разговоров есть у Bellingcat). Потом он решил поменять тактику и устроил пранки двум оставшимся предполагаемым отравителям: он говорил, скрыв номер за одним из использовавшихся «убийцами» служебных номеров ФСБ, и, не меняя голос, представился помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым. Это фейковое имя, что не было секретом ни для кого, но Совбез позднее зачем-то даст опровержение, что такой человек у них не работает.

Первый из оставшихся двух членов группы узнал Навального по голосу и положил трубку, сказав: «Нет, Вы не помощник [Патрушева], я прекрасно знаю, кто Вы». А вот второй, предположительно, Константин Кудрявцев (это он не заплатил налоги в Шиханах), похоже, ничего не заподозрил и в течение 45 минут рассказывал своей жертве детали операции. При удалении яда его уведомили, что наибольшая концентрация отравляющего вещества будет на «гульфиковой части» синих трусов Навального. В связи с чем основной версией считается, что именно туда наносился «Новичок». Это тоже согласуется с практикой — такой версии с самого начала придерживался один из создателей «Новичка» Владимир Углев (вот почему он так считал).

Сомнений в том, что ФСБ было осведомлено о звонках Навального нет. Прослушать содержание этих разговоров там тоже могли без каких-либо проблем (операторы обязаны хранить их полгода) и едва ли не стали этого делать. Но если бы Путин знал, что рассказал Кудрявцев, вряд ли бы он стал признавать факт наблюдения, попытавшись легитимизировать данные о перелетах, в том числе Кудрявцева вслед за Навальным. Скорее всего, ему просто решили не докладывать.

Реакция ФСБ

Вечером 21 декабря, когда появилась запись разговора Навального и Кудрявцева, ЦОС ФСБ выпустил официальный релиз. Как заметили многие журналисты, это необычная реакция ведомства: они никогда так не делают. Впрочем, он все равно получился не слишком информативным — в релизе не оказалось ничего нового, а что в нем было, мы так до конца и не поняли. В сообщении ФСБ, как считает The Bell, содержится «полный набор штампов». Спорить с этим трудно.

Директор ФСБ Александр Бортников

В контрразведке заявили, что публикация материалов расследования об отравлении Навального является «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

Из опубликованного РИА Новости релиза, правда, не следует, что в расследовании что-то не соответствует действительности, ведь «провокация» вовсе не должна основываться на лжи. Причем в продолжении сообщения ФСБ пишет:

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка».

Так имел ли место телефонный разговор Навального с Кудрявцевым? Судя по ответу ФСБ, имел, иначе как они могут говорить о сокрытии оппозиционером своего номера? Вот только в том же ответе ФСБ называет ролик с разговором «подделкой». А что подделали? При чем здесь вообще западные спецслужбы, если подобными услугами очень часто пользуются и внутри России, например, мошенники, звонящие от имени банка или колл-центры? Эти вопросы, видимо, тоже «повиснут в воздухе».

Сам рассказал... А так можно было?

Вообще-то, нельзя. Действующий сотрудник ФСБ сказал «Коммерсанту», что эта запись разговора — «жуткий фейк». Он заверил, что протокол полностью запрещает обсуждение спецоперации по телефону.

«Запись точно не имеет к нам отношения. Так быть не может: если бы он действительно занимался каким-то расследованием, связанным с ним [Навальным], он бы все о нем знал — и номера телефонов, и голос», — считает другой собеседник из ФСБ.

Бывший сотрудник КГБ СССР, резидент советской разведки в Лондоне, позднее известный как писатель Михаил Любимов не намерен верить ни одной из сторон и расценивает всё происходящее как «фарс», в котором «глубоко участвуют спецслужбы со всех сторон». Тем не менее даже такая точка зрения вызывает у него «беспокойство» в связи с «беспомощностью ФСБ» в этом информационном противостоянии.

А вот историк спецслужб и бывший советник главы ФАПСИ Андрей Солдатов заверил «Би-би-си», что «признание» вполне возможно, учитывая техническую роль Кудрявцева в данной операции: «Понятно, почему он попался на удочку и стал все это рассказывать. Потому что в операциях подобного и любого другого рода такие люди играют подчиненную роль, а оперативники решают, как и что делать». Звонка пранкера Кудрявцев, по мнению Солдатова, совершенно точно не ожидал.

Отметим, что из самого диалога ясно следует — работа членов группы была четко разграничена: он знал только ту часть, которая была поручена именно ему. Оснований утверждать, что Кудрявцев занимался изучением Навального, нет. Его специальность химика говорит об ином. Хотя как он мог не узнать оппозиционера, остается вопросом.

Впрочем, адвокаты в Москве и Петербурге, опрошенные «Би-би-си», считают, что запись разговора вполне может быть приобщена к делу в суде, а процедура её проверки на подлинность является обычным делом. Тот факт, что Навальный представился не своим именем, никак на возможность приобщения к делу не влияет. С этим согласны и многие юристы, опрошенные «Коммерсантом». Если же запись признают подделкой, против Навального можно будет возбудить уголовное дело о клевете, пишет газета.

А это точно Кудрявцев?

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев пояснил «Медузе», что номер, на который звонил Навальный Кудрявцеву почти на 100% принадлежит именно ему. Передвижение этого номера и Кудрявцева, если сравнивать имеющиеся у журналистов биллинги и списки пассажиров, совпадают. Кроме того, этот номер записан в записных книжках других людей (если проверить через разные приложения) как «Константин Кудрявцев, Костя Кудрявцев, ФСБ и так далее»:

«Чтобы мы ошиблись номером, должна быть огромная конспирология. Мы уверены, что это Кудрявцев», — добавляет г-н Грозев.

Он также объяснил, почему ему звонил именно Навальный, которого легко можно узнать по голосу — журналисты Bellingcat считают, что представляться другим именем для них было бы нарушением профессиональной этики, «а вот для Навального такой моральной дилеммы не существовало». Других же мужчин, знакомых с материалами расследования, на тот момент не было.

Кроме того, в пользу версии о том, что на другом конце провода от Навального действительно находился тот самый сотрудник ФСБ, говорят и последовавшие за этим события уже в российской столице. Речь идет о задержании сторонницы политика Любови Соболь у дома, где, по сведениям расследователей, живет Константин Кудрявцев. Несмотря на то, что девушке не удалось поговорить с самим Кудрявцевым даже через дверь, покинуть злополучный двор ей не позволили уже сотрудники полиции, оказавшиеся на месте по неизвестной причине, а если верить им самим, то из-за звонка одного из жильцов. Для чего понадобилось задерживать Соболь в обычном московском дворе, а затем штрафовать ее на тысячу рублей, если в указанном доме не проживал Кудрявцев, представить трудно.

«В какой стране я живу((( честно — мне сейчас страшно(((»

Само расследование о причастности ФСБ к отравлению оппозиционера вызвало очень серьезный отклик в российском обществе, ситуация оставалась накаленной, но не выходила за рамки привычной. Однако выход «признания» сотрудника ФСБ, что они с подельниками травили Навального и отмывали его трусы от «Новичка», стал настоящей сенсацией, причем мирового масштаба, настолько ролик был неожиданным. В нем было всё: неподражаемая мимика Грозева, удивительная по своей невозмутимости игра Навального и даже яркая деталь, вроде кроссовок Медведева в фильме «Он вам не Димон», — синие трусы.

Сперва это было смешно, интернет за пару часов наполнился кучей шуток и мемов, а Федеральная служба безопасности моментально превратилась в «Федеральную Стирку Белья», но когда эйфория прошла, многие задумались над серьезностью момента. Причем не только активисты, но и люди, от которых такого точно никто не ожидал, к примеру, Ольга Бузова написала в своем Instagram: «Сотрудник ФСБ признался в отравлении Навального!!! Впервые всерьез задумалась о том, в какой стране я живу((( честно, мне сейчас страшно(((». Впрочем, вскоре она эту запись удалила, но было уже поздно.

Отдельные оппозиционеры и СМИ стали вспоминать, как объявить импичмент президенту, а режиссер-документалист Виталий Манский вышел к главному зданию ФСБ, держа в руках синие трусы, и тут же был задержан (вот, что он хотел этим сказать).

Аргументы Навального убедили очень многих и нанесли очень мощный удар по репутации ФСБ и Кремля. Видео на момент публикации этого текста уже посмотрели более 20 и 17 миллионов человек. Для сравнения, по данным Mediascope, пресс-конференцию Владимира Путина 17 декабря по ТВ смотрели всего 7,3 миллиона человек.

Расследование снова вынужден был комментировать г-н Песков, но ничего по сути он ответить не смог, перейдя на личные оскорбления и начав ставить Навальному «диагнозы» вроде «мании преследования» и «мании величия». Такое поведение однозначно не соответствует статусу официального представителя Кремля, но даже без этого его позиция весьма сомнительна, ведь политика действительно преследуют сотрудники ФСБ (это подтвердил президент), общественный интерес к персоне Навального, как следует из цифр, весьма велик, и он без всяких сомнений 18 суток пробыл в коме после отравления на территории РФ.

На сегодняшний день можно заключить, что Кремль так и не предложил обществу никаких серьезных аргументов, которые бы позволили усомниться в версии расследования. Власти также не предъявили собственной версии событий, которая бы соответствовала бы фактам. Можно сказать, что последним аргументом в споре с журналистами и Навальным, из-за которого Кремль отказывался возбудить уголовное дело, был отказ сотрудничать со следствием немецких властей и врачей. Однако после 23 декабря этот довод больше нельзя считать серьезным оправданием, ведь всё, что происходило с Навальным в «Шарите», стало известно.

«Отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок"»

Такое название носит статья немецкой клиники «Шарите», в которой изложена вся симптоматика, результаты анализов и история болезни Навального. Всё это не просто передано российским правоохранительным органам в частном порядке, а опубликовано в Lancet — главном медицинском журнале мира.

Статья носит научный характер и наполнена профессиональными терминами, но из неё можно сделать несколько простых выводов. Во-первых, атропин Навальному в России точно давали, это подтвердили результаты анализов. Во-вторых, заверения российских властей, что в Германию были переданы абсолютно все данные о лечении политика, не соответствуют действительности — многие факторы оказались неизвестны (к такому выводу в тексте приходит изучившая материалы The Insider Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, руководитель отдела науки журнала «Вокруг света»). В-третьих, при передаче оппозиционера в Германию в качестве диагноза у него действительно было указано нарушение обмена веществ: «Выводы о том, как такое возможно, не могут быть опубликованы в научном журнале по соображениям академической этики», — добавляет Якутенко. Идеи диагноза вроде диабета или панкреатита, о которых заявляли в МВД и омской больнице, немецкие врачи ни разу не рассматривали.

Самым главным и очевидным уже из заголовка выводом является то, что у г-на Навального зафиксировано отравление именно препаратом из группы «Новичок». В публикации говорится, что симптомы политика однозначно указывали на отравление органофосфатами (в них входит и «Новичок»):

«Эти симптомы прописаны во всех учебниках, и с ними должны быть знакомы все врачи, а не только суперпрофи из «Шарите» – не потому что все врачи должны уметь лечить отравления боевыми химическими веществами, а потому что к той же группе относятся многие пестициды, широко используемые в сельском хозяйстве», — объясняет г-жа Якутенко.

«Диагностирование отравления органофосфатами не должно вызывать никаких проблем», — говорится в тексте публикации немецких врачей.

От редакции

Что теперь помешает российским властям возбудить уголовное дело об отравлении Навального, большой вопрос. Ещё больший вопрос — как Кремль намерен объяснить всё случившееся и оправдаться от обвинений, которые подтверждаются журналистским расследованием и научной статьей.

Дальнейшее молчание в ответ на подобные обоснованные и аргументированные обвинения или голословное их отрицание, безусловно, будет восприниматься обществом как признание вины. Это, пользуясь терминологией г-на Путина, лишь «легитимизирует» Навального, как политика. Остается лишь надеяться, что в Кремле это понимают и попытаются так или иначе объяснить российскому обществу, что они невиновны.