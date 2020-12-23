Клиническую картину отравления Навального описали в медицинском журнале

В одном из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал клинический разбор ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Отмечается, что кейс был разобран с разрешения Навального. Там описана вся симптоматика, сопровождавшая отравление «берлинского пациента», и влияние атропина, который использовали в качестве противоядия, пересказывает РБК.

Медики клиники «Шарите» отмечали, что у политика наблюдалось замедленное сердцебиение, сужение зрачков, интенсивное слюноотделение и потливость. Все эти симптомы характерны для отравления фосфорорганическими веществами.

Врачи предполагают, что восстановление пациента стало возможным, вероятнее всего, потому что уже в Омске он был интубирован и переведен на искусственную вентиляцию легких.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, летевшем рейсом из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска. В берлинскую клинику политик был доставлен после того, как его супруга Юлия Навальная обратилась к Владимиру Путину.