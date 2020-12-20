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Навальный перестал общаться с главой томского штаба, после встречи с которой был отравлен

Политика
19:55, 20 декабря 2020

Навальный перестал общаться с главой томского штаба, после встречи с которой был отравлен
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Депутат Думы города Томска, глава томского штаба Алексея Навального Ксения Фадеева рассказала в интервью Sobesednik.ru о требовании к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину расследовать отравление Алексея Навального и личных контактах с оппозиционером. Именно после рабочего визита в Томск основателю ФБК стало плохо в самолете, после чего он был госпитализирован в омскую больницу и позже отправлен спецрейсом в Германию. Фадеева и еще шесть депутатов томской Думы требуют возбудить уголовное дело против восьми сотрудников ФСБ, причастных, по данным СМИ, к отравлению Навального боевым веществом.

Напомним, на днях Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции не стал отрицать слежку ФСБ за Алексеем Навальным. Само расследование об отравлении оппозиционера он охарактеризовал как легализацию материалов американских спецслужб.

«Мы прекрасно знаем, что это такое. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб», – заявил президент России. При этом Путин добавил, что у российских спецслужб нет надобности убивать Навального: «Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца», – подчеркнул глава государства.

– С аналогичными требованиями о возбуждении уголовного дела уже обратились ваши коллеги из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Пскова. Полагаете, у вас что-то получится? – спросили мы Ксению Фадееву.

– Для нас это первая попытка. Дело не в коллегах из Пскова или Петербурга, а в том, что это все (отравление Алексея Навального. – Прим. Sobesednik.ru) произошло в нашем городе, и было бы странным нам, как депутатам городской Думы, проигнорировать все это.

Помимо того, что я депутат, я еще координатор штаба Навального и не могу проигнорировать данные, прозвучавшие в расследовании. Но и других депутатов беспокоит, что в нашем городе, вероятно, использовалось химическое оружие в отношении гражданина России.

– Какая реакция была на ваше заявление?

– Бурная! Бурная реакция. Реакции Следственного комитета, понятно, еще нет, но поскольку это распространили СМИ, спикер томской Думы выступил с опровержением, что это позиция не всей Думы, а только отдельных депутатов.

– Открестился от вас спикер ваш, получается. Ваш спикер – единоросс?

– Да. Но мы и не говорили, что это позиция всей Думы, разумеется.

– Ксения, вы продолжаете общаться с Алексеем Навальным?

– Нет, лично мы не переписываемся, не общаемся. Всю информацию я узнаю, как и все, из СМИ: о том, когда он собирается возвращаться, как чувствует себя.

Лично сейчас мы не взаимодействуем.

– Помимо этого заявления, что вы планируете делать?

– Сначала надо все-таки дождаться официальной реакции Следственного комитета. Дальше уже будем смотреть...

– Когда поступит ответ из СК?

– Думаю, в течение месяца.

Ксения Фадеева // Фото: соцсети

Теги: #Навальный #оппозиция #Путин

Рубрика: Политика

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