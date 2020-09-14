Победившая в Томске глава штаба Навального: Мы вынесли ЕР и будем влиять на бюджет

Ксения Фадеева рассказала Sobesednik.ru, какую роль сыграло отравление Алексея Навального в ее избрании депутатом гордумы.

В Томске на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева. Она сообщила, что выиграла на восьми из девяти участков своего города.

Именно в Томск совершил свою роковую поездку Навальный. По дороге обратно в Москву, в самолете он почувствовал себя плохо. Борт пришлось экстренно сажать в Омске. Местные врачи двое суток спасали оппозиционеру жизнь, а после, по настоянию его супруги Юлии Навальной политик был перевезен в берлинскую клинику, где находится до сих пор.

Впечатлениями от триумфа над «Единой Россией» и ближайшими планами Ксения Фадеева поделилась в интервью Sobesednik.ru.

– Ваша победа обусловлена трагедией с отравлением в Томске Алексея Навального?

– Не столько отравлением, сколько фильмом-расследованием «Коммунальная мафия» про единороссов Томска, которым достаются деньги за коммунальные платежи от жителей города. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал ролик, который Алексей Навальный снимал в Сибири до своей госпитализации.

Возможно, из-за отравления этот фильм посмотрело так много томичей. Потому что это была нашумевшая история, все переживали. После этого у нас был очень существенный прирост в «Умном голосовании».

– Какова реакция жителей города на вашу победу?

– Сторонники радуются, узнают, жмут руку, поздравляют.

– Были ли угрозы?

– Нет, угроз не было. Думаю, все кто может угрожать, немножко пребывают в шоке от результатов.

– Томск оказался единственным регионом, где «Единая Россия» потеряла свое большинство?

– Тамбов еще «Единую Россию» вынес. Теперь в Томске из 37 депутатов осталось всего 10 единороссов. Двое проходят по партийным спискам и восемь по одномандатным округам.

В Думе этого созыва – для сравнения – у единороссов было 32 мандата из 37. А сейчас только 10.

– Планируете создавать коалицию? Появится ли в Думе Томска новая фракция большинства?

– Конечно будем работать со всеми партиями оппозиционных сил и самовыдвиженцами. «Единая Россия» останется в меньшинстве.

– На что вы сможете сейчас влиять?

– На бюджет. Можем контролировать муниципальные предприятия. Конечно, городская Дума не супервлиятельный орган. Но тем не менее мы готовы к переменам.

– Связь с Алексеем Навальным держите? Есть ли у вас новости из Германии?

– Нет.

Анатолий Салунов.