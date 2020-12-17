Псковские депутаты требуют от Бастрыкина расследовать отравление Навального

В Пскове депутаты партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук потребовали от СК возбудить уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал Шлосберга. Политики направили свое обращение на имя главы СК Александра Баструкина.

Триггером для обращения стало расследование The Insider, CNN, Der Spigel, Bellingcat при участии ФБК. В нем были названы восемь имен сотрудников, которые могут быть причастны к отравлению политика в августе уходящего года.

Такое же обращение на имя директора ФСБ Александра Бортникова было направлено оппозиционными политиками в Санкт-Петербурге.

Политики отмечают, что покушение на Навального является посланием ко всем политикам, несогласным с властью. «Это преступление не имеет территориальности — оно носит глобальный, общенациональный характер», — пишет Лев Шлосберг.