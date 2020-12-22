Песков заявил о "мании преследования" Навального, обсуждая его "гульфиковую зону"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разговор оппозиционного политика Алексея Навального со своим предполагаемым отравителем из ФСБ, но вместо того, чтобы представить факты, опровергающие информацию расследования, перешел на личности и начал ставить критику Кремля медицинские диагнозы.

Также он упрекнул Навального, что тот якобы сравнивает себя с Иисусом. Впрочем, это основано на слухах — никаких подтверждений Песков не привел. Кроме того, он снова не назвал оппозиционера по фамилии.

«Я вам что могу сказать. Так, чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее»,

— приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Также Песков добавил, что у него нет времени смотреть подобные ролики.

Единственным комментарием представителя президента относительно расследования журналистов и диалога Навального с Константином Кудрявцевым из НИИ-2 ФСБ стало заверение, что всё это якобы направлено на дискредитацию ФСБ, «но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности».

Напомним, что, по словам Кудрявцева, одного из предполагаемых отравителей Навального, боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» сотрудники ФСБ наносили политику на «гульфиковую зону» трусов. Он также подтвердил, что дважды лично удалял все следы преступления с одежды при попустительстве других сотрудников ФСБ и транспортной полиции.