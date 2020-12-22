"Мне страшно": Бузова связала закрытие "Дома-2" с отравлением Навального

Телеведущая призналась, что впервые задумалась, в какой стране живет, и пришла в ужас от собственного открытия.

Ольга Бузова неожиданно для всех и, кажется, даже для самой себя прокомментировала отравление Алексея Навального и вскоре удалила пост.

Сториз ведущей «Дома-2» об истории с ФСБ и «Новичком» заметил журналист Олег Кашин. Однако сейчас пост уже не отображается в официальном аккаунте артистки. Однако остался скриншот.

«Ну и новости под конец года (гада!):

1. Самое кассовое шоу Дом-2 закрыли из-за глупого денежного спора в АП!

2. Сотрудник ФСБ признался в отравлении Навального!!!

Впервые всерьез задумалась о том, в какой стране я живу. Честно, мне сейчас страшно», – написала артистка.

Бузова является самой известной представительницей России в Instagram. На ее аккаунт подписаны более 22 миллионов пользователей.