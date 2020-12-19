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Познер о закрытии "телестройки": "Неужели вы думаете, что я когда- нибудь смотрел "Дом-2"?

Культура и ТВ
14:10, 19 декабря 2020

Познер о закрытии "телестройки": "Неужели вы думаете, что я когда- нибудь смотрел "Дом-2"?
Реалити-шоу "Дом-2" // скриншот Youtube
Реалити-шоу "Дом-2" // скриншот Youtube

В пятницу вечером страна ликовала: «Дом-2» закрывают – слышалось из каждого утюга. Новость в мгновение разлетелась по всему интернету. Продюсеры шоу, а также телеведущие не стали долго держать интригу и дали официальное подтверждение этой информации. Мы обзвонили бывших участников проекта, а также поинтересовались мнением Владимира Владимировича Познера о закрытии уникального в своем роде телепроекта.

16 лет известный проект показывал своему зрителю, как строится любовь. За это время проект добавлял новые площадки для жизни своих героев, помимо основной, так называемой «поляны», ребята строили свои отношения в просторных квартирах и на Сейшельских островах. В первые годы существования телепроекта участники занимались музыкой, записывали песни, даже организовывали большие концерты и гастроли со своими хитами. 

Тем, кто смог завить о себе на телепроекте, открылись многие двери за пределами шоу. Так, популярны в обществе, отдельно от реалити, стали Ольга Бузова, Виктория Боня, Алена Водонаева и другие. Да что уж там, Ксения Анатольевна Собчак стала известна как телеведущая благодаря телестройке. 

Не обошлось на проекте без фриков. Даже те, кто яростно доказывал, что не смотрел «Дом-2», точно знали, кто такие Николай Должанский и Венцеслав Венгржановский. Видео с их «неадекватными» поступками до сих набирают просмотры в Сети.

Популярен проект был не только благодаря своим почитателям, в большинстве своем телестройку ругали на чем свет стоит. Один только депутат ГД Виталий Милонов чего только не желал участникам «постыдного» проекта, даже подавал идею посадить или отравить дихлофосом. Да и в целом вы не найдете человека, который признается, что смотрел «Дом-2».

Ольга Бузова нелегко приняла новость: «Мне очень сложно это принять, но это так. “Дом-2” изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом 2, я тебя люблю ❤️ Мне сложно говорить и писать…»

Ксения Бородина также посвятила пост в своем «Инстаграм» закрытию проекта, которому отдала 20 лет своей жизни:

«Нас много ругали, проклинали, угрожали, но! и защищали, и любили, и хвалили, а главное – смотрели и сопереживали! И знаете что? За эти 17 лет я ни разу не встретила того, кому было все равно на Дом2! У каждого всегда было своё, особое мнение, как можно и как нельзя, что должно быть, а чего нет! А ещё очень часто я видела, как люди утверждавшие, что «это я никогда не смотрю» через пять минут разговора обнаруживали доскональное знание всех имён участников и событий на площадке. Дом2 не оставлял никого равнодушным, а значит все это было не зря!» (пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

Бывшие участники телепроекта поблагодарили проект за блага, которые он им дал, многие же давно ждали такого финала.

– Я давно ждал эту новость, – признается Рустам Солнцев, бывший участник телестройки. – Чудес не бывает, эта лошадь уже давно померла, начала издавать запах. Когда две величайшие шоуменки, Бузова и Бородина, скачут, задирая ноги, лопаясь от пафоса по шву, но при этом доля телесмотрения того, где они скачут, – 2, а я, уходя оттуда, оставлял долю – 22… Подождите, кто-то тут врет. То, что я слышу про переформатирование – у вас столько времени было на все это, никто бы даже и не заметил. Всем ребятам желаю удачи, я много с кем там общаюсь, всего доброго, и пошли к черту!

Виктория Боня, телеведущая, бывшая участница «Дом-2», поспешила успокоить всех переживающих за реалити- шоу:

– Поклонники проекта могут не грустить, думаю, произойдет некая трансформация, будет что-то другое, новое, – сказала в нашей беседе Виктория. – Я вчера разговаривала с руководством «Дом-2», мы обсуждали мое появление в феврале на проекте. Совсем эта история никуда уходить не будет.

Мы связали с Владимиром Познером. Телеведущего удивил наш звонок:

– Неужели вы думаете, что я когда-нибудь смотрел «Дом-2», учитывая, какой журналистикой я занимаюсь? Я никогда не смотрел этот проект, даже не знаю, чем там занимались.

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Теги: #Собчак #Боня #Бузова #Рустам Солнцев #Бородина #Дом-2

Рубрика: Культура и ТВ

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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