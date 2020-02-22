"Интервью-фальшивка": шоумен Солнцев поймал Алсу и Собчак на лжи

Интервью Алсу, в котором певица сделала сенсационное признание, что действительно покупала голоса для дочери Микеллы в финале телепроекта «Голос. Дети», посмотрели на канале Ксении Собчак в YouTube уже больше 2 млн человек.

Ознакомился с откровениями Алсу и бывший участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев. Как и многие зрители, он негодует после просмотра видео. Причем в связи с поведением обеих – и той, что спрашивала заискивающим тоном, и той, которая отвечала на вопросы.

– Наверное, Алсу говорит правду, что сама лично купила каких-то 40 смс, – размышляет Рустам Солнцев. – Но известно, что за её дочь были гигантские смс-вбросы. Кто оплачивал их? Подписчики певицы, которых она попросила об этом при помощи поста?! У меня большие сомнения в такой активности подписчиков полузабытой артистки конца 90-х. Алсу, если твоя «правда» так легка и просто объяснима, почему ты не открыла её в первые часы народного негодования? Что за немота болотная на тебя напала? Какая напасть сковала чресла?

Global Look Press

– Многие после просмотра интервью задались вопросом, почему Ксения не выяснила подробности. Ведь скандал разгорелся тогда не из-за 40 голосов, а из-за десятков или даже сотен сим-карт, с которых голосовали за дочь Алсу.

– Собчак не дура, она прекрасно понимает, кто перед ней сидит, – заявляет в интервью Sobesednik.ru Рустам Солнцев. – Рука руку моет в данном случае. Я не верю ни Собчак, ни Алсу, которая выдавливает из себя слезы и разговаривает каким-то непонятным голосом. Девочки, вы нас за дураков держите?! Ксюша, ты что, урок не усвоила, что твоя фальшь не катит? «Первый канал» дал тебе все понять, показав рейтинги твоей программы: доля 4 – это мизер для такого рода шоу. Люди не дураки – они не могут «хавать» игру Собчак. Им правда нужна, не хотят они хавать твою лживую кашу!

Можно посмотреть комментарии под интервью Собчак с Алсу: никто не написал, какая Ксюша молодец. Все пишут, что где-то недожала, что было неискренне, что все это – фальшивая постановка. Каждый мокнул Собчак в ее интервью, скажем так. Ксения – это поза, это бесконечное хвастовство, которое уже достало.