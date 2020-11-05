Главные мужчины Ксении Собчак: папа, мужья, любовники и "крестный отец" Путин

Одной из самых популярных и скандальных женщин России 5 ноября исполняется 38 лет.

Анатолий Собчак

Анатолий Собчак // Фото: Global Look Press

Для Ксении крайне значима личность ее отца – бывшего мэра Санкт-Петербурга и одного из самых ярких политиков в 1990-е. Однако при жизни Анатолия Собчака дочь его слушалась не всегда. Отец настаивал, чтобы она пошла по его стопам и получила юридическое образование, но Ксения решила поступать на факультет политологии в МГИМО и сделала карьеру телезвезды.

По словам Ксении, именно отец научил ее не обращать внимания на мнение других людей. И она в этом преуспела. После многих лет жизни под прицелами телекамер фамилия Собчак ассоциируется в первую очередь с Ксенией, и только потом – со статным пост-советским политиком, одним из авторов Конституции и наставником Владимира Путина.

Владимир Путин

Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Устойчивый слух, что нынешний президент России является крестным отцом Ксении Собчак, не может поколебать ничто. Даже собственные слова «крестницы» о том, что это неправда. В интервью Юрию Дудю Собчак сказала, что ее крестный – совсем другой человек, священнослужитель отец Гурий. Однако Ксения признала, что Путин в тот момент тоже находился в храме. При этом для журналистки сохраняется прямой «доступ к телу». Несколько лет назад, во время съемок документального фильма «Дело Собчака», ей удалось взять интервью у президента России... просто как у одного из тех, кто близко знал ее отца.

Умар Джабраилов

Умар Джабраилов // Фото: Global Look Press

Роман между Умаром и Ксенией закрутился задолго до того, как у чеченского бизнесмена появился образ хулигана, который может открыть стрельбу в номере отеля. В начале «нулевых» это миллиардер был кандидатом в президенты. На выборах 2000 года Джабраилов набрал набрал 0,1% голосов. Ксения спустя 18 лет получит чуть больше – 1,66%.

Дмитрий Савицкий

Савицкий и Собчак в 2013 году

Союз с медиаменеджером и генеральным директором «Серебряного дождя» длился около трех лет. Кажется, пара сохранила дружеские отношения даже после расставания. По крайней мере Ксения, сказавшая «Прощай!», как ни в чем не бывало продолжила работать на «Серебряном дожде», где Савицкий оставался генеральным директором.

Сергей Капков

Сергей Капков // Фото: Global Look Press

С самым модным чиновником Москвы Собчак встречалась на пике его популярности – в 2011 году, когда начал хорошеть Парк Горького, а вслед за ним и вся столица. Говорили, что такая спутница, как Собчак, придает чиновнику «что-то человеческое». Экс-депутат Капков, которого называли правой рукой Романа Абрамовича, действительно стал немного раскованнее в поведении.

Возглавив Департамент культуры Москвы, он призывал молодежь «поднимать жопу и идти работать, зарабатывать деньги».

Отношения осложнялись (мягко говоря) тем, что чиновник был женат и воспитывал двоих детей.

Илья Яшин

Ксения Собчак и Илья Яшин в 2012 году // Фото: Global Look Press

2012 год проходил под знаком массовых протестов «За честные выборы». Влившись в политику, Ксения Собчак быстро закрутила роман с одним из лидеров оппозиции – другом Бориса Немцова Ильей Яшиным.

Роман одинаково воодушевил журналистов и политической, и глянцевой прессы, но через полтора года распался также быстро и бесславно, как Координационный совет оппозиции.

Максим Виторган

Ксения Собчак и Максим Виторган // Фото: Global Look Press

В отличие от всех прошлых отношений Ксении, ее роман с Максимом Виторганом держался в тайне до последнего момента – то есть, до дня свадьбы. О том, что пара поженилась, СМИ узнали постфактум.

В браке с актером Ксения родила сына Платона, который, по ее словам, во всем напоминает деда – Анатолия Собчака.

Разрыв получился таким же громким и внезапным, как свадьба. Он ознаменовался дракой между Виторганом и будущим мужем Ксении – Константином Богомоловым. Который на днях намекнул, что тот мордобой возле ресторана был постановочным.

Константин Богомолов

Собчак и Богомолов // Фото: Global Look Press

Семейная жизнь Ксении с модным режиссером ничем не похожа на брак с Максимом Виторганом. Максимальная по эпатажу свадьба, оформленная в стиле похорон, и отсутствие (по крайней мере пока) общих детей.

В искренность этих отношений верят не все. Журналисты постоянно ищут подтверждения тому, что пара якобы не живет вместе из-за натянутых отношений Богомолова с тещей – сенатором Людмилой Нарусовой.

Однако в соцсетях Ксения постоянно восхищается своим мужем, никогда его не подкалывает и не отзывается о Константине иронично, что немного нетипично для всех ее прошлых отношений.

Иван Козлов.