"Ботокс меня не берет": постаревшая Боня раскрыла секрет красоты

Звезда «Дома-2» рассказала про серьезные проблемы, которые у нее возникли после удаления жировых грыж под глазами.

Во время пандемии коронавируса многие звезды лишились заработка. А кто-то, наоборот, открыл для себя новые горизонты. К примеру, Виктория Боня недавно призналась, что благодаря своим лично разработанным интернет-курсам по гимнастике лица получает десятки тысяч долларов в месяц. Видимо, чтобы заинтересовать потенциальных клиенток, недавно в прямом эфире Instagram звезда «Дом-2» рассказала, как эти упражнения помогают лично ей в 41 год выглядеть на 27 лет. По словам Виктории, именно столько дают ей мужчины при знакомстве.

За «символическую сумму» (как сама выражается Боня) – от 700 рублей с клиентки, Виктория показывает в сети упражнения на лицевые мышцы, благодаря которым женщины могут сохранить свою молодость надолго. Виктория уверяет, что эти бьюти-тренинги когда-то спасли и ее саму после пластической операции на жировые грыжи под глазами.

– В 25 лет я удалила грыжи, до 30 лет мне все нравилось, – вспоминает Вика. – Вес у меня был 48-50 кг, но были щечки. Потом они стали уходить, и под глазами появились ямы…

Я постарела за один день! Давала тогда какое-то интервью, а потом смотрю на себя и думаю: «Это я?!»

Я пошла и вколола гиалуроновую кислоту. Сначала было красиво, а через три месяца у меня появились еще и мешки, которых никогда не было после того, как я удалила грыжи. Пришлось расколоть филеры. У меня началась паника, а потом я вспомнила, что когда-то читала «мохнатую» книгу 1980-х годов. Какая-то женщина в ней рассказывала про упражнения на лицо.

По словам Виктории, начав делать лицевую гимнастику, она и вовсе забыла про всякие уколы красоты.

– С 2016 года я не колола ничего, несмотря на то, что у меня было много проблем, – уверяет Боня.