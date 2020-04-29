Боня резко ответила Собчак, обозвавшей ее "тупой блогершей"

Похоже, Ксения Анатольевна решила окончательно закрепить за собой статус «королевы светских скандалов». Теперь ни один ее день не обходится без новой разборки. То она ругается с Тиной Канделаки, то защищает опростоволосившуюся Регину Тодоренко, а теперь добралась и до Виктории Бони.

Собчак не понравились высказывания экс-участницы «Дома-2» о всемирном заговоре, чипировании и опасности вышек 5G.

По обыкновению не выбирая выражений, Собчак назвала Боню «тупой блогершей». Ксения пояснила, что в эпоху свободы слова и открытого доступа к знаниям этих самых знаний не стало больше, зато «стало больше воинствующего невежества», которое распространяет лжетеории.

Виктория отмалчиваться не стала. Она тут же влепила Ксении ответную пощечину, сообщив, что та бегает по стилистам с фотографией Бони и просит сделать ей такой же образ, хотя сама заблокировала ее в Инстаграм.

– Собчак меня заблокировала, но, видимо, бегает с левых страниц, наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ. Она визажистам названивает, как только я выкладываю фото или видео. Потом просит, чтобы так же накрасили, показывая мое фото. Не даёт ей покоя «тупая блогерша из «Дома-2». Давайте обратимся к этому политику, чтобы наши интересы отстаивала между тем, как благодаря ресурсам своих родителей отстаивает интересы своего бизнеса в судах!

Боня неоднократно говорила, что Собчак считает ее дурочкой, но при этом тратит очень много сил и энергии на борьбу с ней. Например, когда Боня переехала в Монако, Собчак, по словам Виктории, устраивала против нее светские заговоры, предлагая своим подругам ее клеймить.

Боня уверена, что Собчак – завистливая особа, которой постоянно нужно кого-то унижать и оскорблять. И называла ее стервятницей, у которой аллергия на красивых женщин.

Собчак, прочитав этот пост (несмотря на то, что Боня у нее в блоке), написала в своем Телеграм-канале, что это «вишенка на торте» глобального ужаса, который сейчас творится в ее жизни. Ну ведь сама напросилась...