"Тупая и наглая": как травят Регину Тодоренко за оправдание домашнего насилия

После неосторожного высказывания Регины Тодоренко о том, что женщины сами виноваты, что становятся жертвами домашнего насилия, на телеведущую обрушилась волна критики. Ее в тот же день лишили звания «Женщина года», а крупные компании, чьим лицом была Тодоренко, начали расторгать контракты с ней.

Что сказала Регина Тодоренко о насилии в семье?

Поводом для резонансного скандала стали высказывания ведущей «Орла и решки» сразу в двух интервью.

«Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет!" Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?», – рассуждала Регина в интервью PeopleTalk.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в онлайн-интервью PeopleTalk

«Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик», – добавила Тодоренко в беседе с Glamour.

Знаменитые коллеги, чьи семьи Регина вскользь упомянула в своем скандальном интервью, активно включились в обсуждение позиции Тодоренко.

Рита Дакота, Агата Муцениеце и Айза Анохина резко высказались против домашнего насилия и призвали своих подписчиков не слушать Регину и ни в коем случае не винить себя. А Анна Седокова даже рассказала про мужа-тирана и нелегкую судьбу собственной матери.

– Даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера, – написала в своем Инстаграм Седокова. – Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама. И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. И фраза «бьёт – значит, любит» совершенно не правдива. Когда любят, не унижают твое достоинство, не избивают и т.д. и т.п. Когда любят – ценят и уважают.

Поделилась своей жуткой историей и актриса Юля Паршута. Она рассказала, как любимый мужчина избил ее кулаками по животу после операции, и она буквально сбежала от него без сумки и телефона.

Присоединились к осуждению позиции Регины Тодоренко и другие публичные люди.

Опасаясь нападок, Регина закрыла комментарии в своих последних постах, а ее помощники удалили все негативные отзывы с ее страницы. Негодующие подписчики переметнулись в блог Влада Топалова, который, в отличие от Регины, удалять негатив не стал. Сначала он пытался отвечать матом на критику супруги, но это только разжигало противостояние. Оскорбленные подписчики писали, что не верят раскаянию Регины, которая извиняется лишь потому, что боится лишиться миллионных контрактов.

«Влад, ваша жена – не нашкодившая девочка, а ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. И она обязана понимать, что чем выше популярность, тем больше ответственность. Она не кассирша в продуктовом, а человек, чьё мнение влияет на других людей. То есть популярность мы любим, а за слова отвечать – нет», «При разговорах, тем более публичных, язык должен быть подсоединён к мозгу. К вам, кстати, это тоже относится», «Жалкие притворщики! "Раскаялась" и "осознала"... Чушь! Запахло жареным, получила должную реакцию от общества и поспешила "извиниться", дабы слегка обелиться. Но, увы, сказанного не вернешь, и за свои поступки надо отвечать. И реакция со стороны общественности – далеко не травля, как вам и вам подобным удобно это называть, а именно адекватный ответ на хамство, наглость и, уж простите, запредельную тупость человека, способного произнести те абсурдные вещи», – писали разгневанные комментаторы.

Нашлись и те, кто встал на защиту Тодоренко, назвав все происходящее травлей, а саму ее – несчастной девочкой, которая уже искупила свою вину, извинившись. В основном это были те знаменитости, которые сами когда-то пострадали от праведного гнева поклонников.

Ксения Собчак, Тина Канделаки, Настасья Самбурская и Яна Рудковская призвали публику прекратить «онлайн-казнь», «социальное насилие», «охоту на ведьм» и простить наконец оговорившуюся Тодоренко.

А Дмитрий Шепелев вообще обвинил публику в том, что она отреагировала на «разговор, в который ее не приглашали» и насмешливо посоветовал всем, кто не согласен с мнением Регины, помочь «организациям, которые борются с проблемой домашнего насилия вместо того, чтобы чесать языками».

– Прозвучало мнение. Не призыв. Не оскорбление. Мнение. Оно может нравиться или нет. Может быть умным. Может быть нет. И приметой здорового человека была бы реакция именно на это мнение: «я согласен, потому что…» или «я не согласен, потому что…» Но ведь происходит не так. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения, – заявил Шепелев.

Не в силах вынести навалившееся на нее давление, Регина вот уже два дня не выходит на связь. По словам супруга, она постоянно плачет и не может прийти в себя. Из-за стресса супруги даже не смогли принять участие в съемках программы «Звезды сошлись», посвященной финалу шоу «Маска», где оба участвовали.