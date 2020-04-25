Влад Топалов: Рад, что моя Панда не прошла в финал "Маски"

Как с самого начала и предполагали все поклонники шоу «Маска» на НТВ, в костюме Панды выступал музыкант Влад Топалов. Одной из первых его узнала жена, сидевшая в жюри – телеведущая Регина Тодоренко.

В интервью Sobesednik.ru Влад Топалов рассказал, как избегал разговоров с женой о проекте и почему он рад тому, что не прошел в финал.

– Еще в декабре мне поступило предложение поучаствовать в «Маске», – говорит Влад. – Сначала я отреагировал скептически, но мне сразу прислали выпуски американской версии шоу. Хорошо помню: я ехал в пробке, посмотрел весь выпуск на телефоне от начала до конца, мне было очень интересно и любопытно, кто прячется под масками. Тогда я понял, что надо всерьез задуматься об участии в этом проекте. До февраля я сомневался, думал, насколько для меня как для артиста это может быть актуальным. В итоге я все-таки согласился, чему очень рад.

– Сняв маску Панды, вы сказали, что видите членов жюри впервые. В маске Панды действительно ничего не было видно? И что за история с вентиляторами в вашем костюме?

– Насколько я знаю, во всех масках нет видимости. С маской Панды то же самое. Я смотрел через рот Панды, видел только свои ступни и еще сантиметров 40 от них вперед.

Насчет вентиляторов – я сам не знаю, что это за история, откуда они там взялись. Какой-то добрый человек, наверное, кто-то из продакшн-компании «ВайТ Медиа» решил вставить вентиляторы в голову Панды. Этим он меня просто спас!

Два маленьких устройства на батарейках были прикреплены в зоне ушей Панды. Благодаря этому я выжил, костюм был очень жаркий. Я до сих пор не знаю, кто это сделал. Может, мне кто-нибудь сообщит, хоть позвоню, поблагодарю.

На самом деле я костюмом доволен, даже к жаре можно привыкнуть. Единственная проблема для меня – отсутствие видимости. Я не видел зрителей, не видел тех, на кого работаю. Вот этой отдачи энергетики, взаимообмена с публикой просто не было. Для артиста очень тяжело работать, смотря в пол.

– Как вам удалось скрывать свое участие в проекте от жены?

– Регина, конечно, меня узнала с первой передачи. Было бы странно, если бы жена не узнала собственного мужа. Я просто не давал ей точного ответа, нежно, деликатно уходил от всех разговоров. Делал вид, что все это не про меня. Это была такая легкая игра, в которую мы оба играли до конца шоу. Все это было забавно и даже романтично как-то.

– А какие отговорки использовали, чтобы уезжать на репетиции?

– Я говорил, что еду на студию или на свои репетиции, она же знает, что это мои обычные поездки, поэтому здесь сложности не было.

Просто пару раз в выходные мне приходилось говорить, что еду к маме за продуктами. Это была убедительная версия. Мама очень много готовит, она любит это делать, тем более для детей и для внука. Она часто передает нам домашнюю еду, ведь мы с Региной много работаем и не успеваем готовить.

– А какой костюм, по-вашему, подошел бы Регине? Она нам говорила, что выступала бы под маской Бабы-Яги...

– В первый раз слышу о Бабе-Яге. Если брать проектные костюмы, ей бы подошли все веселые: Панда, Попугай, Хамелеон. Она очень любит хамелеонов почему- то.

– А вы бы ее узнали?

– Хочется верить, что да. Было бы стыдно не узнать жену.

– Героем одного из выпусков был Сергей Лазарев, с которым вы пели в одной группе. Он потом в своем Инстаграм говорил, что знает: под маской Панды скрываетесь именно вы. И говорил много добрых слов о вас. Рады, что и он вас сразу узнал?

– Я, безусловно, был рад, также, как и с Региной. Было бы странно, если бы он меня не узнал. Для артиста на самом деле это самая большая награда – когда узнают по первым ноткам. Это большая трагедия, когда тебя невозможно узнать. Я бы не хотел дойти до финала шоу и остаться не узнанным.

Ничего личного к победителям, но если тебя не узнают, значит, ты неузнаваемый, тут по-другому и не преподнесешь. Поэтому то, что меня рассекретили практически сразу, с первого выпуска, льстит мне и как артисту, и как человеку.

Другое дело, что это и был для меня один из спорных моментов при принятии решения об участии в шоу. Ведь я понимал, что у меня очень узнаваемый голос. Похожая ситуация была на проекте «Точь-в-Точь», в котором я участвовал несколько лет назад. Я просто не могу спрятать свой тембр, не получается.