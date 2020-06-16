Боня выступила против раздачи денег бедным: Хватит плодить нищебродов и лентяев!

Виктория Боня раскритиковала граждан России, которые в случае принятия поправок в Конституцию смогут претендовать на помощь от государства. По ее мнению, не нужно выплачивать компенсации простым работягам и матерям, когда в материальной помощи в первую очередь (по мнению Бони) нуждаются бизнесмены, чей доход сократился в разы из-за пандемии коронавируса. Своим диким негодованием Боня поделилась на личной страничке в Instagram.

– Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем – раздаем деньги алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново, – взрывается 40-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2». – Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. У людей бизнес встал на два месяца. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя работа стоит десятку – ты должен получать десятку. А так деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше.

По мнению Бони, большинство людей, которые сейчас претендуют на материальную помощь от государства, полученные деньги скорее всего пропьют.

– Они (государство. – Прим. Sobesednik.ru) дают женщинам деньги, чтобы те рожали второго ребенка, – продолжает телезвезда. – Я сейчас не про всех говорю, но вы знаете, что они (люди, получающие выплаты – Прим. Sobesednik.ru) потом эти деньги сливают на алкоголь, наркоту. И потом ничего не делают, просто люди ленятся, потому что зачем им что-то делать?!

Боня уверяет, что такого мнения придерживается не она одна.

– Я, между прочим, общаюсь с огромным количеством топовых бизнесменов даже из списка Forbes, и они такого же мнения, – говорит Виктория. – Почему все нищеброды России должны сидеть у нас на шее? Они вчера получали по 5-7 тысяч и никуда не стремились, но сейчас им нужно платить больше. И что, думаете, они будут куда-то стремиться, только потому что Конституция это напишет? И ведь это наши с вами налоги [...] И так полстраны в кредитах завязаны по уши. Мы сами растим такое поколение бездельников и идиотов, которым не к чему стремиться!