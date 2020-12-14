"Больше не могу": Ольга Бузова уезжает из России

Телеведущая и певица Ольга Бузова вскоре покинет Россию. Об этом рассказал ее жених, рэпер Дава. По его словам, жить в таком ритме Ольга больше не может. Неужели Бузова уедет из России навсегда? Все подробности – в материале Sobesednik.ru.

Ольга Бузова совсем себя не жалеет. Тренировки на льду, выступления в «Ледниковом периоде», а еще ежедневные съемки в «Доме-2» и шоу ТНТ «Бородина против Бузовой». Выдержать такой ритм жизни может далеко не каждый. Но Ольга от работы не отказывается: пашет, не покладая ни рук, ни ног. Хотя часто говорит: «Больше не могу».

Видя, как устает Ольга на работе, рэпер Дава решил устроить ей перезагрузку. Рэпер признался, что в скором времени он увезет Олю из страны. Маршрут уже выбран.

– На Новый год мы улетаем на Мальдивы, – рассказал Дава. – Обязательно будем пить шампанское и загадывать желания под бой курантов. Надеюсь, они все сбудутся.

К счастью для многочисленных поклонников Бузовой, отдыхать Ольга планирует недолго. В январе она уже вновь вернется к работе. Не планирует сидеть без дел и рэпер. В уходящем году он удивил всех дуэтом с Филиппом Киркоровым. Сейчас все у него спрашивают: будет ли продолжение.

– Пока не могу сказать, – говорит Дава. – Мы сделали, а за нами уже повторили. Так нам неинтересно. Если будем первыми, тогда да.