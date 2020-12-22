Почему трусы? Создатель "Новичка" объяснил, зачем для отравления Навального взяли его белье

Советский химик, один из разработчиков отравляющих веществ группы «Новичок» Владимир Углев был первым, кто догадался, что для отравления Алексея Навального использовали его трусы. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику» сразу после того, как политик оказался в коме.

По словам Углева, версия о нижнем белье появилось у него из-за того, что кроме Навального в истории с вероятным отравлением, никто не пострадал. А также из-за ряда других признаков.

– Не зная порядков Навального в командировке, я был уверен, что даже самый доверенный человек Алексея не станет копаться в его трусах. Если никого рядом не было, вероятность поражения равно нулю. Ещё что-то было у Кудрявцева, про [нанесение вещества на] какие-то штаны в обтяжку. Так что подождём следующую серию. Инфу ребята выдают порциями.

Владимир Углев

Кроме того, Углев намекнул на то, что и сам получил похожее отравление.

– Я хотя и 30 лет назад ушёл с этой работы, но до этого 15 лет работал с «Новичками», своими детками. Сам получил небольшое поражение от этого вещества, как и Навальный.

Собственное мини-поражение от А-242 («Новичок» – прим.ред.) в растворе дало подсказку, – написал Углев в одном из комментариев в Фейсбуке.