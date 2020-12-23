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Соболь оштрафовали на тысячу, сотрудникам "Навальный Live" дали по семь суток

Политика
17:43, 23 декабря 2020

Соболь оштрафовали на тысячу, сотрудникам "Навальный Live" дали по семь суток

Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей после задержания возле дома одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального.

Сотрудницу ФБК признали виновной в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Перовского районного суда Москвы, который вынес решение.

Задержанного вместе с Соболь главу ее предвыборного штаба Константина Распопова оштрафовали на ту же сумму, сотрудникам Youtube-канала «Навальный Live» Акиму Керимову и Ольге Ключниковой дали по семь суток ареста.

Напомним, Любовь Соболь, которая собирается на выборы в Госудуму, задержали 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева, входящего в число представителей ФСБ, предположительно, выслеживавших и отравивших оппозиционного политика Алексея Навального. Соболь пытались допросить в рамках доследственной проверки по делу о нарушении неприкосновенности жилища, однако она отказалась от показаний, ее отпустили без предъявления обвинений. 

 

 

Теги: #Навальный #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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