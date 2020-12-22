Эксперты объяснили, почему Кудрявцев заговорил с Навальным и что дает эта запись

Историк спецслужб и бывший советник главы ФАПСИ Андрей Солдатов считает вполне допустимым, что один из предполагаемых убийц Алексея Навального Константин Кудрявцев поверил в заверения политика, будто он выдуманный помощник секретаря Совбеза Николая Патрушева, и рассказал подробности тайной операции по открытой линии. По его мнению, это связано с тем, что Кудрявцев выполнял подчиненные функции и не является оперативником ФСБ, а лишь выполняет техническую задачу.

«Понятно, почему он попался на удочку и стал все это рассказывать. Потому что в операциях подобного и любого другого рода такие люди играют подчиненную роль, а оперативники решают, как и что делать»,

— приводит его слова русская служба «Би-би-си». Он также пояснил, что подобные Кудрявцеву люди «варятся во внутренней системе», и все их связи заканчиваются на сотрудниках контрразведки, кроме них ему никто звонить не мог: «Ему даже в голову не может прийти, что ему может позвонить какой-то пранкер».

А вот почему «отравитель» не узнал голос политика, который не использовал даже элементарных программ для его изменения, не понимает даже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Впрочем, по данным расследования, Кудрявцев лишь несколько раз следовал за политиком, а в его задачи, предположительно (это подтверждается записью разговора), на входила оперативная его разработка.

Также непонятно, почему его коллеги не предупредили его о возможном звонке оппозиционера, ведь им он звонил в первую очередь. Как рассказал автор расследования Bellingcat Христо Грозев в разговоре с Евгенией Альбац, который транслировался на YouTube-канале журналистка, во время первых звонков Навальный представлялся своим настоящим именем, после чего диалог обрывался, а помощником Патрушева он представился дважды, однако первый собеседник из группы сразу узнал политика по голосу и ответил:

«Нет, Вы не помощник, я прекрасно знаю, кто Вы».

Отметим, что звонки происходили примерно в 7:00 утра и, возможно, звонок застал Кудрявцева врасплох.

Московский адвокат, который предпочел остаться анонимным, пояснил, что в суде запись телефонного разговора можно было бы без проблем проверить на подлинность: «Способы проверки такого рода доказательств хорошо известны. Это может быть фонографическая или фоноскопическая экспертиза, исключающая монтаж или другие искажения записи, допрос собеседников, получение образцов их голоса», — объяснил он. Саму запись разговора по закону оператор связи обязан хранить в течение как минимум шести месяцев. Проверить подлинность можно и по данным геолокации из биллинга.

При этом никаких сложностей в приобщении разговора к уликам нет, уверен адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Борис Грузд, однако на сам факт возбуждения или невозбуждения уголовного дела такие свидетельства обычно не влияют, решение в данном случае политическое, уверен он. Специалист отмечает, что для суда, «безусловно, это серьезное доказательство предполагаемого преступления», а тот факт, что Навальный представляется вымышленным именем, никакого значения не имеет.