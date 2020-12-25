ФСБ сделала ход тещей. На Соболь пожаловался не сам "убийца" Навального

На кандидата в депутаты Госдумы Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или угрозой его применения (часть 2 статьи 139 УК РФ), сообщил её адвокат Владимир Воронин. Причиной преследования стал звонок в дверь предполагаемому отравителю Алексея Навального Константину Кудрявцеву, хотя внутрь она так и не попала — ей не открыли, сообщалось ранее.

Впрочем, в опубликованном Ворониным постановлении о необходимости изъятия у Соболь образцов ДНК говорится, что Соболь все же сумела «незаконно проникнуть» в квартиру 38 дома 38 по Суздальской улице, после чего, «обойдя помещение жилища», его покинула.

Дело возбуждено первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Его ведет подполковник юстиции Гилев И. В.

Защитник Соболь также сообщает, что следственные действия с участием его подзащитной запланированы на весь день. Причем дело было возбуждено из-за жалобы не самого Кудрявцева, а некой Галины Субботиной, которая, как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на соцсети, является тещей сотрудника ФСБ.

«За что в России могу завести дело? За твит, за звонок в день. За что в России не заводят дела? За убийство», — комментирует пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Однако в постановлении СК раскрываются дополнительные детали «преступления». Как утверждается там, Соболь с неопределенной группой лиц заранее спланировала «проникновение в жилище» с преступным умыслом применила насилие в отношении гражданки Субботиной, «схватив последнюю за левую руку своей рукой и отттолкнуло её (Субботину Г. В.) от входной двери своим плечом, от чего Субботина Г. В. испытала нравственные страдания и физическую боль» (орфография и пунктуация сохранены).

Также следствие постановило изъять у г-жи Соболь обувь, которая была на ней.