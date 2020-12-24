"Немцы были в ужасе": Навальный обратил внимание на особенность лечения в Омске

Публикация врачей немецкой больницы «Шарите» журнале Lancet, где пересказывалась история болезни политика Алексея Навального, вызвала большой резонанс в российском обществе, но одна небольшая деталь, которая не касалась отравления «Новичком», осталась без должного внимания, считает оппозиционер. На это он обратил внимание в своем блоге.

Как сообщила накануне молекулярный биолог Ирина Якутенко, опубликовавшая свой разбор научной статьи в The Insider, в организме Навального обнаружили «целый зоопарк разных бактерий, устойчивых ко всем распространенным антибиотикам». «Это так называемые внутрибольничные, или госпитальные штаммы. Они размножаются в больницах, где врачи используют множество антибактериальных препаратов, и, пытаясь выжить, вырабатывают устойчивость к ним. Большинство заведшихся в больницах бактерий погибают, но те, которые проходят этот отбор, становятся абсолютно неубиваемыми. Это очень большая — и, что хуже, быстро увеличивающаяся — проблема», — объяснила она, отметив, что специально для борьбы с этими инфекциями существуют специальные «антибиотики запаса», которые, впрочем, «часто весьма токсичны».

Выздоровление оппозиционера после заражения такими бактериями врачи «Шарите» оценили как удачу, списав это на хорошее состояние организма до отравления.

Сам г-н Навальный выражает уверенность в том, что само появление подобных инфекций в российских больницах связано с низким качеством отечественного здравоохранения, где, как он отмечает, даже приборы, которые есть в медучреждениях часто не используются в отличие от того же «Шарите»: «В реанимационной палате «Шарите» куча приборов, и каждый реально работает! Это было очень непривычно». Он выразил уверенность, что «современная медицина (...) открывает потрясающие возможности», но не для всех, а лишь для тех, кто живет в странах, где «правительство занимается здравоохранением, а не просто пилит [средства] на всяких “нацпрограммах” и закупках, как у нас».

По словам политика, «немцы были в ужасе» от тех бактерий, которые он привез в своем организме из омской больницы, где пробыл всего два дня и боялись, что они могут распространиться и на других пациентов клиники:

«В “Шарите” с этими бактериями боролись чуть ли не больше, чем с последствиями "Новичка"», — делится он.

Он также рассказал, что врачи много шутили о «суровых сибирских вирусах», но г-н Навальный уверен, то дело не в географическом положении, а в качестве менеджмента медучреждений. Политик приводит в пример главврача Александра Мураховского, который, как считает «Диссернет», использовал некорректные заимствования в своей диссертации. Как писал Sobesednik.ru, вскоре после истории с лечением Навального, главврачу получил повышение до министра здравоохранения всего региона.