Павел Чиков о Навальном: "Омский главврач зарабатывает себе на уголовку"

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков раскритиковал действия врачей, оказывающих медицинскую помощь оппозиционному политику Алексею Навальному. По его словам, вмешательство без согласия пациента или его представителей, а также возможно сокрытие улик отравления грозят главврачу Александру Мураховскому уголовным преследованием.

«Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство, — пишет юрист в своем Twitter. — Оказание медицинской помощи в отсутствие согласия — прямое нарушение закона. Омский главврач зарабатывает себе на уголовку»

Чиков также отмечает, что «отказ в перевозке содержит явные признаки сокрытия ключевых доказательств покушения на Навального», а это вновь подвергает главврача риску «стать соучастником этого преступления».

«На что рассчитывает главврач Мураховский? Покушение на Навального в любом случае особо тяжкое преступление. Срок давности 15 лет и то на усмотрение суда. Отравителей могут не найти, но он то правосудия не избежит», — уверен правозащитник.

Кроме того, Чиков указывает, что Мухаровский является депутатом омского парламента от «Единой России». Алексей Навальный в течение многих лет открыто критикует эту партию и всех её членов.