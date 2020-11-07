Главврач, заявивший о "нарушении обмена веществ" у Навального, стал министром

Главврач омской больницы, где два дня до отправки в Германию лежал оппозиционер Алексей Навальный, Александр Мураховский назначен министром здравоохранения Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Назначение согласовано с федеральным руководством, отмечают там.

«Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области», — объясняют в ведомстве. Назначение подписал губернатор области Александр Бурков.

Напомним, что Мураховский, являясь членом местного отделения «Единой России», заявил, что склоняется к диагнозу у Навального «нарушение обмена веществ»: «Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания», — говорил он почти через двое суток после того, как политик впал в кому в самолете.

Также именно он говорил, что Навальный «нетранспортабелен», что опровергли немецкие врачи, успешно отвезшие его в Германию. «Нетранспортабельных пациентов не бывает. Может и есть, но это в современном мире какая-то казуистика. То есть, любого (!) пациента даже в самом-самом (!) тяжёлом состоянии можно перевезти для лечения в другое место. Всегда!» — писал в тот же день врач-кардиолог Алексей Эрлих в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

Многие специалисты после этого объясняли также, что «нарушение обмена веществ» вообще не является диагнозом, а лишь симптомом.

Комментируя повышение Мураховского, последовавшее за отравлением Навального, многие предположили, что он таким образом награжден за необъективное освещение состояния политика:

«Слабовато за такие заслуги. Могли бы и министром здравоохранения России. Неблагодарные», — иронизирует главред «Эха» Алексей Венедиктов.

«За враньё с диагнозами, за раскрытие врачебной тайны, за то, что отворачивался, когда полицейские сказали, что нашли ядовитое вещество, за то, что отдал свой кабинет ментам и ФСБшникам, за то, что не пускал родных в реанимацию и много ещё за что. Показательный плевок всем в лицо», — возмущен соратник Навального, директор ФБК Иван Жданов.