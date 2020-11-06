Нарышкин и МВД разошлись в заявлениях по Навальному: панкреатит или НАТО?

В Управлении на транспорте МВД по СибФО опубликовали заявление, в котором сообщается, что якобы супруга оппозиционера Юлия Навальная поясняла омским медикам, что состояние Алексея Навального при госпитализации может быть связано с диетами, которые он соблюдал в последнее время.

Напомним, в августе Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета рейсом из Томска в Москву. Судно приземлилось в Омске, где политик был госпитализирован.

Управление МВД на транспорте заявляет, что судебные экспертизы 542 изъятых объектов не показали наличия каких-либо отравляющих веществ. По данным полиции, было опрошено более 210 лиц и назначено 60 экспертиз.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — пишет пресс-служба правоохранительного ведомства.

«Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают её слова», — парировал Навальный в Твиттере.

В МВД заключили, что причиной состояния политика стало «нарушение углеводного обмена» и обострение «хронического панкреатита». Отравления, по их данным, не было.

Тем временем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что отравили Навального агенты из НАТО, чтобы активизировать в России протестное движение, пишут «РИА Новости». Навальный якобы должен был стать «сакральной жертвой» режима.

Алексей Навальный отшучивается в своем микроблоге в связи с последними заявлениями силовиков: «В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету».