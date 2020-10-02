Мясников, Навальный и омский профсоюз медиков обменялись обвинениями

Профсоюз работников здравоохранения РФ опубликовал заявление по поводу слов оппозиционера Алексея Навального в интервью газете Spiegel в Германии.

В разговоре с немецким журналистом оппозиционер сравнил главврача омской БСМП №1 Александра Мураховского с разведчиками, убивающими людей.

«Для них убийство, по крайней мере, их профессия. А этот человек, называющий себя медиком, всё знает – и врёт миру о "нарушении обмена веществ". Ненавижу ли я их? Вероятно. Хочу ли я получить в руки большой меч и отрубить им головы? Нет. Я за верховенство закона. Эти люди должны быть преданы справедливому суду», — говорил Навальный (перевод «Эхо Москвы»).

На реплику российского политика отреагировал телеведущий ВГТРК и главврач больницы №71 в Москве Александр Мясников. «Послушай, ты: хотели бы — ты бы ещё в первый день сдох! — пишет доктор в своем телеграм-канале. — Днём ранее этот тип обвинил в своём "отравлении" Президента России. Теперь медиков, которые спасли ему жизнь. Потом он вернётся в нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом».

Следом появилось обращение Профсоюза работников здравоохранения РФ, где Навального призвали «сохранять здравость ума». «Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий», — цитирует заявление «ОмскРегион».

В том же тексте случай с Навальным назван «не самым уникальным, не самым сложным и не самым интересным».

Сам Навальный уже выложил в своем микроблоге цитату Мясникова «Хотели бы — ты бы еще в первый день сдох» и сопроводил ее комментарием: «Извините, а вы точно доктор?»