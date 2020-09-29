"Навальный станет президентом России в изгнании": Радзиховский раскрыл планы Меркель

Что значит тайный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в клинику «Шарите», Sobesednik.ru обсудил с публицистом Леонидом Радзиховским.

– В Германии Алексей Навальный находится в статусе гостя канцлера республики. Наверняка у него есть прямая возможность общаться с Ангелой Меркель?

– А если это любовь? – выдвигает неожиданную версию Радзиховский. – Меркель надоел троллинг Путина со времен мюнхенской речи, как и многим на Западе.

Путин троллит Запад, это видно по его совершенно издевательским ответам Макрону. Обыкновенный троллинг: «Навальный сам себя отравил».

Ведь Путину ровным счетом ничего не стоило сказать «Да, дорогой Эмануэль я полностью с тобой согласен. Конечно, его кто-то траванул. Но, пойми, дорогой, Навальный – разоблачитель. Разоблачал всяких богатых, влиятельных людей. Ну как ты думаешь, они могут ему мстить? Они что, нежные чувства к нему питают? Нет. Кто-то из них, наверное, ему отомстил.

Или другой вариант, – мог сказать Макрону Путин. – Может быть, кто-то боялся его новых разоблачений. Сам понимаешь, информация вытекает. Может, решили ему заткнуть рот. В любом случае мы, естественно, возбудим дело, очень жалко, что дорогая Анжела не высылает нам все химические анализы, тогда нам было бы легче этим заниматься. Тем более, я скажу тебе откровенно, дорогой Эммануэль, я в бешенстве от того, что с этим связан «Новичок». Это же химическое оружие! Как вообще оно могло оказаться у частных лиц?! Это же государственное преступление! Естественно, я переверну небо и землю и найду виновного, для этого мне, дорогой, извини, мне нужны ваши указания. Я сам в этом первый заинтересован».

И все! Тема закрыта, – считает Леонид Радзиховский. – Что может возразить Макрон?

Он может не верить в слова своего российского партнера и считать, что за преступлением стоит сам Путин. Но это уже проблемы Макрона, а не Путина. Путин ответил как вменяемый, ответственный политик.

Вместо этого Путин ему говорит: во-первых, мол, ничего не было. Во-вторых, Навальный-де симулянт, откровенный козел, ни хрена вообще не делает, бумагу марает. Может, он сам себя отравил, сукин сын... Как на это должен реагировать Макрон?

«Ты издеваешься надо мной, Володь? Я все-таки президент Франции. Черт с ним, с Навальным. Пропади он пропадом! Зачем ты со мной говоришь как с умственно отсталым? В чем смысл?» – вот реакция Макрона.

Путину доставляет большое удовольствие их троллить. У него, по-видимому, в жизни не так много удовольствий.

– Что хочет показать миру Меркель, навещая Навального?

– Она дает понять: «Володя, ты нас троллишь, а мы – тебя! А ты чего ждал? Думаешь, без конца будешь нас троллить, говорить нам, что мы идиоты, дебилы, ботаны»...

– То есть это с ее стороны своеобразная «ответочка» Путину?

– Конечно! Ну надоело. 20 лет терпят. Всему есть границы.

– Что Навальный мог рассказать Меркель нового и компрометирующего про Путина?

– Ничего! Какой компромат может предоставить Навальный на Путина, кроме того, что говорит сам Путин? Больше компрометировать невозможно.

– Будут ли объективные последствия встречи и вообще личного общения Меркель и Навального?

– Ну какие последствия?

Меркель назначит Навального президентом России в изгнании? Или послом России в Германии? Что она может? Ничего.

Это дальше проблемы Навального – возвращаться ему в Россию, где его ожидают иск, дальняя дорога и казенный домой, или нет.

Более подробный разбор Леонидом Радзиховским политического будущего Алексея Навального читайте в ближайшее время на Sobesednik.ru.