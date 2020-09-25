Макрон пришел в "ярость", услышав от Путина, что Навальный мог отравить себя сам

Источники во французском руководстве рассказали Business Insider о реакции президента Франции Эммануэля Макрона на заявление Владимира Путина, что Алексей Навальный якобы мог самостоятельно отравиться «Новичком», чтобы дискредитировать Россию. Он ожидал дежурных оправданий, а вместо этого его откровенно «дурили» и французский лидер остался этим крайне недоволен.

«У Макрона огромное эго, и он считает себя человеком, которого нельзя дурить. Он ожидал слов о том, что дело в каком-то внутреннем конфликте, что это была операция кого-то из подчиненных, которая сейчас расследуется, возможно намека на то, что кто-то из чеченцев провел ее без ведома Путина, — говорит один из собеседников издания в спецслужбах.

— Макрон начинал разговор, ожидая типичного поведения Путина. Однако вместо этого тот кормил полной чушью о том, что Навальный самостоятельно принял яд, который можно найти только в самых охраняемых военных арсеналах России».

Макрон был в «ярости», услышав подобное, говорит источник.

О том, что Путин говорил именно об этом? со ссылкой на источники писало издание Le Monde. После этого в МИД Франции заявили о расследовании утечки.

«Мы понимаем, что подобные глупые, сбивающие с толку и часто противоречивые заявления Путин использует внутри страны, но говорить такое президенту Франции? — поражается собеседник издания. — Макрон считает недопустимым лгать президенту Франции как какой-то русской деревенщине».

Издание также отмечает, что после того, как Путин подобным вывел Макрона из себя, проекту газпрома «Северный поток-2» грозят серьезные проблемы, причем давление на газопровод идет и по линии немцев, которые оказывают сильное давление на канцлера Ангелу Меркель. Она, по словам источника из разведки, также недовольна поведением Путина, которые не оставил Европе другого варианта кроме как действовать.

Собеседник также обращает внимание, что коалиция Германии, Франции и других стран Евросоюза будет куда более мощной, если их поддержит президент США и здесь важную роль играют американские выборы.