Франция проводит расследование в связи с утечкой разговора Путина и Макрона

После публикации в Le Monde подробностей приватной беседы президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона МИД Франции начал расследование, чтобы выявить источник утечки сведений.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства. — Диалог, который президент республики хотел установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе касающихся нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности, и в этом духе он и продолжится».

В своем материале газета Le Monde, передавая слова Путина, написала, что глава государства допускает, что Алексей Навальный, который является «простым баламутом в интернете» самостоятельно принял «Новичок».

Отметим, что в России утверждают, что в анализах Навального не удалось обнаружить следов отравления, зато это сделали лаборатории Германии, Франции и Швеции. При этом создатели «Новичка» уверяют, что сделать яд вне специализированных лабораторий и обученного персонала невозможно, в Минобороны говорят, что химического оружия в России нет, а в МИД РФ полностью отрицают, что Россия или СССР когда-либо создавали «Новичок».