Навальный пожаловался, что его фамилию не называют даже в постановлении суда

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал постановление Кировского районного суда Томска, в котором признается законность невозбуждения уголовного дела в связи с его отравлением. Самим решением суда оппозиционер счел ожидаемым, однако удивился, что во всем тексте документа ни разу не называется его фамилия.

На протяжении всего постановления Навального несколько раз называют «лицом, претендующим на роль потерпевшего». Политик связывает это с «религиозным страхом» Владимира Путина, который также ни разу публично не произнес слова «Навальный».

«Отсюда бесконечные "фигурант", "этот господин" и так далее. Но это дело его: не хочет — не называет. В конце концов, нигде не указано, что он должен чьи-то фамилии произносить, — комментирует оппозиционер действия президента. — Но вот вам совершенно восхитительный пример того, как эта практика эскалируется и туда, где упоминания фамилии избежать, казалось бы, невозможно».

При этом фамилия юриста Навального Вячеслава Гимади, который подал обращение в суд, в тексте документа всё же называется.