Навальный стал 4-м в рейтинге доверия россиян, обойдя Мишустина и Собянина

В рейтинге доверия россиян, составленном исследователями «Ромира», первое место традиционно занял президент Владимир Путин, а глава МИД Сергей Лавров вышел на вторую строчку, обогнав лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РБК.

Сразу на пять строчек за три месяца в рейтинге поднялся политик Алексей Навальный, на которого в августе было совершено покушение. Оппозиционер впал в кому из-за отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», но в сентябре очнулся и сейчас проходит курс реабилитации в Германии.

Обогнал Навальный в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, занявшего шестую строчку, а мэр Москвы Сергей Собянин, как и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не конкурировали с ним и ранее — у них 23-я и 26-я позиции в рейтинге. При этом места с седьмого по десятое заняли не политики и не чиновники, а шоумены Андрей Малахов и Максим Галкин, актер Константин Хабенский и политический блогер Владимир Соловьев.

Впервые в сотню людей, пользующихся доверием россиян, попал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, у которого 29-я строчка. Это произошло на фоне его ареста и более чем стодневных митингов в его поддержку.