Деятельность Навального одобряет каждый пятый, но его антирейтинг в 2,5 раза выше

Оппозиционный политик Алексей Навальный за прошедший год стал намного более узнаваем, что повлекло за собой двукратный рост одобрения его деятельности среди россиян с 9 до 20%. В той же пропорции выросло и неодобрение: с 25 до 50%, следует из опроса «Левада-Центра», на которого ссылаются «Открытые медиа». В целом, имидж политика уже состоялся и значительных изменений из-за отравления не произошло, считает замдиректора «Левады» Денис Волков, а политолог Алексей Макаркин объясняет это отсутствием понимания роли оппозиционера в системе у большинства граждан.

Одобряют деятельность оппозиционера чаще молодые люди: 30% среди группы 18-24 года и 25% среди группы 25-39 лет, а также более образованные категории людей. Хуже всего к нему относятся люди старше 55 лет и те, чье образование среднее или ниже. В процентном соотношении больше всего ему при этом доверяют в селах (33%), однако там о нем меньше всего знают, а вот в Москве его антирейтинг составляет 64%, но лишь 4% никогда о нем не слышали.

В отравление Навального верят лишь 25% опрошенных, а 42% этой информации не доверяют. А вот ответственных за это подавляющее число респондентов (86%) назвать не могут. Лишь 8% считают, что это Кремль, Путин, власти, ФСБ и тому подобное. В Версию отравления западными спецслужбами верят лишь 2%.

У половины россиян сообщение об отравлении Навального не вызвали никаких эмоций (35%), либо они не стали о них говорить (22%). 16% испытали сочувствие, 7% возмущение и гнев, а 15% недоумение. Тревогу и страх новость вызвала у 3%, а 2% были удовлетворены попыткой убийства оппозиционера.

Политолог Алексей Макаркин говорит, что говорить о сломе тенденции в отношении к Навальному пока не приходится, несмотря на рост его узнаваемости, но молодые люди, только получившие право голоса, которым вчера было 15-16 лет, «совсем другие» и для них Навальный часто является «героем». Они же более склонны признавать Навального в его амплуа блогера, а вот для более старших поколений эта сущность неясна и они не понимают, как его позиционировать, если он не занимает никаких формальных позиций в государстве.