Навального запретили перевозить из Омска. Что известно к утру 21 августа

В Омск прибыли врачи из Москвы. В больнице, где лежит политик Алексей Навальный, прошел консилиум, на котором, в частности, решался вопрос о возможности его транспортировки в Германию, куда он должен попасть на самолете, присланном организацией Cinema for Peace Foundation по просьбе Петра Верзилова. Он ранее также проходил там лечение. О том, что самолет был отправлен в Омск, писали Reuters и AFP. Эти сведения «Медузе» подтвердила личный врач Навального Анастасия Васильева.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет: «Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное». По её словам, решения родственников недостаточно. «Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — уверена она.

Главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель уже предложили «всю необходимую помощь Алексею Навальному, его родственникам касательно здоровья, убежища и защиты». Также Макрон указал на необходимость выяснения обстоятельств, из-за которых произошло предполагаемое отравление.

Свою поддержку также выразил и Белый дом: «Он очень смелый политик, который противостоит Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье», — приводит Reuters слова помощника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена. По его словам, если выяснится, что за этим стоит Кремль, Вашингтон учтет это при выстраивании дальнейших отношений с Москвой.

Напомним, после предполагаемого отравления Навальный находится в естественной коме. Его состояние уточняется.