Омский главврач, названный Навальным "разведчиком", стал главой еще одной больницы

В Омске исполняющим обязанности главврача больницы имени Кабанова стал руководитель омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский. Именно этот специалист заявлял о нарушении обмена веществ в организме оппозиционера Алексея Навального, когда тот попал в стационар медучреждения с отравлением.

Пресс-служба регионального Минздрава пояснила, что ранее Мураховский уже имел опыт работы совмещения руководящих должностей в двух медучреждениях.

За период пандемии больницу имени Кабанова оставили два руководителя. Один главврач покинул должность в связи с массовым заболеванием персонала ковидом, а второй ретировался по личным обстоятельствам, пишет «Интерфакс».

Алексей Навальный в одном из немецких интервью сравнивал Мураховского с разведчиком, убивающим людей. Оппозиционер критикует главврача за ряд заявлений, которые тот сделал на фоне ухода политика в кому.