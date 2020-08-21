Главврач: Навальный впал в кому из-за "нарушения обмена веществ"

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный в самолете испытал сильные боли, а затем впал в кому из-за низкого сахара в крови. При этом кому он назвал «потерей сознания».

«Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания»,

— приводит его слова «Омск Онлайн» (в сети также есть видеозапись).

Ранее он и его коллеги отказывались называть диагноз политика, ссылаясь на «врачебную тайну».

Причем транспортная полиция ранее рассказала соратникам Навального, что им удалось найти отравляющее вещество, однако, по словам директора ФБК Ивана Жданова, они не объяснили, где именно оно найдено. Официально эту информацию пока тоже не подтверждали.