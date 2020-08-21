Врачи путаются в показаниях, яда в крови пока не нашли. Что известно о Навальном

Источник ТАСС в правоохранительных органах опроверг заявления прессы о том, что в организме Алексея Навального якобы обнаружили отравляющие вещества. С ним согласен и источник «Медузы». Отметим, что ряд СМИ распространил эту версию со ссылкой на заявление директора ФБК Ивана Жданова, но он этого не говорил, а лишь то, что полиция нашла яд, не уточняя, что в организме.

«Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей», — приводит ТАСС слова своего собеседника. Он также объясняет решение не возбуждать уголовного дела тем, что им не удалось установить наличие «намерения». Правоохранители намерены опросить Навального, когда он придет в себя.

По словам источника «Медузы», на текущей стадии обследования оппозиционного политика есть несколько возможных диагнозов, но токсичных веществ в крови пока не обнаружено. Образцы были отправлены в Москву. Куда именно, он не уточнил.

Главврач БСМП №1 Александр Мураховский пояснил РИА Новости, что для постановки диагноза нужно ещё двое суток. В ФБК уверены, что таким образом власти пытаются избавиться от главной улики — образцов яда, оставшегося в организме.

Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко заявил: «Мы практически имеем полный диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента». Он не считает, что это было отравление.

Кроме того, собеседник «Медузы» уверен, что перевозить Навального в его текущем состоянии нельзя, так как из-за перепадов давления его состояние может ухудшиться.

Ближайшие сторонники политика полагают, что в уже прибывшем за ним самолете из Германии техническое оснащение для жизнеобеспечения лучше, чем в «рандомной» больнице Омска. Они настаивают, что медучреждение случайное и не располагает необходимым оборудованием. В ФБК обращают внимание на тот факт, что больница была ближайшей от аэропорта, откуда везли Навального.

ФБК просит ЕСПЧ «запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение». «Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.