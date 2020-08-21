Полиция подтвердила отравление Навального. Они нашли следы вещества

Транспортная полиция обнаружила отравляющее вещество, которое было использовано на Алексее Навальном, заявил директор ФБК Иван Жданов журналистам. Правоохранители сообщили это врачам, не уточнив, что именно за яд был использован: «Главный врач говорит: ну нашли и нашли», — рассказывает Жданов.

Силовики также уточнили, что это «смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих». Они заявили, что «все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

«Больше она ничего не говорит. Что за вещество — мы не знаем», — пояснил Жданов.

О возбуждении уголовного дела после обнаружения яда пока не сообщается. Где именно он был обнаружен, также неизвестно.

Жена политика Юлия Навальная, как и многие его соратники, уверена, что решение о запрете транспортировки её мужа принято для сокрытия улик: «Мы считаем, что это сделано для того, чтобы химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло». Также она отметила, что не может доверять местной больнице. Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш обращала внимание, что учреждение не оснащено необходимым оборудованием.