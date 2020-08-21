Фото: Global Look Press

"Райка Горбачева-то – немецкая шпионка!": Минаев и Венедиктов об Августовском путче
Фото: Global Look Press

"Батька сейчас сильно уязвим": удержится ли Лукашенко у власти до сентября?
Фото: Global Look Press

Кому полностью компенсируют вклады "лопнувших" банков
Фото: Global Look Press

Опрос: а вы будете прививаться от коронавируса?
В центре внимания
Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин
Полковник ФСБ Геннадий Гудков назвал возможных заказчиков отравления Навального
"Дело Ефремова катится к 8 годам": адвокат ждет приговор через "считанные дни"
"Будут фальсификации": депутат Мосгордумы Бунимович о школьных ВПР в сентябре

Новости дня

21 августа, пятница

[14:25]Лукашенко обвинил во всем США и заявил, что на днях "решит проблему"
[13:37]Главврач: Навальный впал в кому из-за "нарушения обмена веществ"
[13:06]Колесникова призвала белорусов участвовать в "марафоне" по свержению Лукашенко
[12:23]Валерий Цепкало об "украинском сценарии", отношениях с РФ и будущем Беларуси
[11:06]Врачи путаются в показаниях, яда в крови пока не нашли. Что известно о Навальном
[10:24]Павел Чиков о Навальном: "Омский главврач зарабатывает себе на уголовку"
[09:50]Помпео: США поддерживают требования Евросоюза и новые выборы в Беларуси
[09:07]Полиция подтвердила отравление Навального. Они нашли следы вещества
[08:47]"Забастовки зажали диктатуру в угол": Тихановская призвала продолжать бастовать
[08:17]Навального запретили перевозить из Омска. Что известно к утру 21 августа

20 августа, четверг

[22:02]"Открытая Россия" заявила, что продолжит добиваться внесения ее в реестр НКО
[21:53]На Лубянке прошли задержания участников акции в поддержку Алексея Навального
[21:31]Россия возобновляет международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска
[20:49]Супруг ректора медвуза в Твери задекларировал более 200 земельных участков
[20:00]Утечка воздуха на МКС могла произойти по причине попадания в нее метеорита
[19:29]В Тамбовской области жертвами ДТП с грузовиком стали трое взрослых и ребенок
[19:09]Омские медики не подтвердили сообщения об отеке мозга у Алексея Навального
[19:03]Температура поверхности Байкала с начала 1945 года увеличилась на один градус
[18:30]Врачи не разрешают перевозить Навального, Baza пишет об отеке мозга у политика
[17:42]РФПИ обсуждает со странами Африки возможность поставок вакцины от COVID-19
[17:13]Свидетель ДТП с Ефремовым заявил, что актер не был за рулем сразу после аварии
[16:55]Воробьев подписал указ об отмене самоизоляции для пожилых жителей Подмосковья
[16:07]"Вероятно, он что-то скрывает": жена Ефремова выступила в суде свидетелем
[15:56]Только один член Координационного совета вышел из него после возбуждения дела
[15:37]Глава МИД Белоруссии рассказал об угрозах в адрес его малолетнего сына
[15:09]"В стране большие проблемы с законностью": оппозиция Беларуси о деле против КС
[14:34]Ученые предположили, что заснятые с МКС объекты являются спутниками Илона Маска
[14:13]"Это очень сильные препараты": Верзилов сравнил свое отравление и Навального
[13:54]"Надоело хамство": сын Захарова увеличил сумму иска к Ефремову на миллион
[13:38]В подмосковном доме престарелых из-за короткого замыкания произошел пожар
[13:21]Оппозиция Беларуси готова дать Лукашенко пойти на новые выборы и говорить с РФ
[12:28]"Врачи пытаются спасти ему жизнь": замглавврача омской ГКБ рассказал о ходе лечения Навального
[12:25]"Беларуськалий" бастует, несмотря на начальство и просьбы поддержать Лукашенко
[12:07]"Приехали большие погоны": журналисты рассказали о событиях вокруг ГКБ, в которой лежит Навальный 
[11:42]Врач: отравление не единственное возможное объяснение состояния Навального
[11:08]Московское метро увольняет сотрудников за жалобы на неполучение ковидных надбавок
[10:09]Навальный введен в искусственную кому. К главврачу пришли сотрудники ФСБ
[09:34]На оппозиционного депутата Мосгордумы Олега Шереметьева завели уголовное дело
[09:02]Навальный в тяжелом сознании, его подключили к аппарату ИВЛ
[08:34]Сын Чемезова, спрос на нефть и события в Беларуси. Главное к утру 20 августа

Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото: Depositphotos
5 способов сохранить деньги в 2020 году, когда ставки по вкладам падают
Фото в статье: Depositphotos, скриншот Youtube
Заготовки на зиму из огурцов и кабачков: советы Андрея Туманова
Фото: depositphotos
Куда выбрасывать медицинские маски, чтобы не загрязнять природу?
Фото: depositphotos
Рецепт: пирог сестер Цветаевых в сливовой аранжировке
Фото в статье: пресс-служба СТС
Спагетти с водкой и "пьяная" печень: ТОП-3 рецептов "под градусом"
Фото: Global Look Press
Мат на листовках ЕР в Челябинске и озеро лотосов в Волгограде: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Домашние салоны красоты в Перми и пожар во Владимире: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети

Полиция подтвердила отравление Навального. Они нашли следы вещества

Политика
09:07, 21 августа 2020

Полиция подтвердила отравление Навального. Они нашли следы вещества
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press

Транспортная полиция обнаружила отравляющее вещество, которое было использовано на Алексее Навальном, заявил директор ФБК Иван Жданов журналистам. Правоохранители сообщили это врачам, не уточнив, что именно за яд был использован: «Главный врач говорит: ну нашли и нашли», — рассказывает Жданов.

Силовики также уточнили, что это «смертельно опасное не только для Алексея, но и для окружающих». Они заявили, что «все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

«Больше она ничего не говорит. Что за вещество — мы не знаем», — пояснил Жданов.

О возбуждении уголовного дела после обнаружения яда пока не сообщается. Где именно он был обнаружен, также неизвестно.

Жена политика Юлия Навальная, как и многие его соратники, уверена, что решение о запрете транспортировки её мужа принято для сокрытия улик: «Мы считаем, что это сделано для того, чтобы химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло». Также она отметила, что не может доверять местной больнице. Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш обращала внимание, что учреждение не оснащено необходимым оборудованием.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press

Политика

Лукашенко обвинил во всем США и заявил, что на днях "решит проблему"
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press

Политика

Главврач: Навальный впал в кому из-за "нарушения обмена веществ"
Мария Колесникова // Фото: Global Look Press

Политика

Колесникова призвала белорусов участвовать в "марафоне" по свержению Лукашенко
Политика
Токсиколог о состоянии Навального: Остановка дыхания, глубокое поражение ЦНС
Томский губернатор, которого критиковал Навальный, отдал своему соседу бюджетный миллиард
"Все было в порядке, пил чай": Дмитрий Травин указал на странности в отравлении Навального
"В РФ может начаться холодная гражданская война": Шевченко оценил последствия отравления Навального 
Общество
Мама Валентина: как простая уборщица из Челябинска спасает жизни бездомным
Снова за парту или за ноут: каким будет новый учебный год?
Постриг и осыпание наградами: Кураев рассказал о новом фаворите патриарха Кирилла
Отар Кушанашвили: Люди в Беларуси имеют право на нормальную жизнь!
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никакая свобода не приносит благ ни диктатору, ни художнику. Вот почему среди российской творческой интеллигенции у Лукашенко больший процент сторонников, чем на родине: в Минске к искусству относятся с тоталитарной серьезностью. Кроме того, российских художников не пытают; а если и пытают, то что такое это полицейское насилие по сравнению с муками творчества!

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

За 30 лет в России прошло огромное количество фестивалей и концертов, где звучали песни Виктора Цоя.С одной стороны, попытка запрета может быть связана с подготовкой проекта «возрождения» группы «Кино». С другой – 35-летний наследник, возможно, решил, что пришло время подзаработать и на каждом «стороннем» исполнении

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Водители городского транспорта в Кирове теперь могут пользоваться благами цивилизации, правда, не без риска для жизни. Помните, Путин показывал нам аниме с ракетами и обещал какой-то прорыв? Мы не знаем, как сложилась судьба мультяшных вооружений, но в городе Кирове прорыв уже состоялся. И местный телеканал отчитался об этом репортажем

Культура и ТВ
Ольга Шукшина обратилась к сестре: Маша, вернись в семью! Мы нужны маме!
Фото с историей. Как Ив Сен-Лоран двух звезд обрядил
Панин отказался от наград и званий в знак протеста против Лукашенко
Все мужья Федосеевой-Шукшиной: второй умер, четвертый пил, а пятый – Алибасов
Шоу-бизнес
Любовницу Жигунова затравил бывший
Штурм пообещала найти состоятельного ухажера после обмана молодого любовника
"Халтура и туфта!": Соседов раскритиковал Лолиту за работу в театре
Людмила Поргина – о "любовницах" Караченцова: Я хочу вызвать Азизу на бой!

Здоровье
Брюссельская капуста снижает риск опасных болезней сердца
Психика после родов чаще страдает у самых молодых мам
Доктор Мясников: Ковид пришел к нам навсегда
Клюква способна лечить проблемы с желудком и кишечником
Туризм
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Дача, Байкал и "внутренний туризм": как отдохнуть этим летом, советуют знаменитости
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Виталий Мутко // фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Ноу криминалити": ДОМ.РФ и новые игры Мутко
Фото: Global Look Press
Везет же людям: заместитель Мишустина нашла у себя дом
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута: Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Фото в статье: PhotoXpress, соцсети
Подальше от большой воды: кем стали дети "Курска"
В Москве люди выходили за Голунова, в Нальчике – за Кочесоко и других // Фото: скриншот Youtube
"Кавказский Голунов": в Кабардино-Балкарии начался суд над Мартином Кочесоко

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: личный архив Виталия Бородина
"Выбила четыре зуба, начала плакать": телеведущая РЕН ТВ пострадала в аварии
Фото: личный архив Ольги Шукшиной
"Бари – трус!": Ольга Шукшина впервые открыла правду о разводе мамы с Алибасовым
Фото в статье: соцсети
"Отхаркиваю пыль": "Левин" из "Интернов" теперь работает на стройке в Лондоне
Фото: Instagram
Рэпер Серега пропал из квартиры с двумя малолетними детьми
Фото: Instagram
"Только в стриптиз!": Светлану Бондарчук высмеяли за короткое свадебное платье
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
^