Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.

Дворец за 2,5 млрд

Главным подозреваемым в провокации против журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, оказался начальник УФСБ по Москве и области Алексей Дорофеев, связанный с представителями похоронного бизнеса, о котором журналист готовит статью.

Впрочем, Голунов оказался не первым из наших коллег, кто встал на пути копателей могил. В прошлом году издание Dаily Storm также сделало серию публикаций на эту тему, написав, что один зам. директора столичного ГБУ «Ритуал» Валериан Мазараки «использовал фургон и вооруженную охрану в форме и с отличительной символикой «ФСБ», а другой заместитель, Александр Гаракоев, – сам в прошлом бывший фээсбэшник (возглавлял в/ч ФСБ №2432 на Ставрополье). После этих статей в редакцию Dаily Storm нагрянули с обыском.

– О связи Алексея Дорофеева с «Ритуалом» мы, правда, не писали, но выяснили, что брат Мазараки Лев был совладельцем ликвидированного Вестинтербанка, где его компаньоном выступал некий Николай Дорофеев, – рассказал «Собеседнику» бывший заместитель главного редактора «Шторма» Ростислав Богушевский. – Мне тогда намекнули, что это двоюродный брат Алексея Дорофеева, но подтверждений этому я не нашел.

Правда, в банковских документах, которые есть в распоряжении «Собеседника», сказано, что Николай Дорофеев – тоже выходец из спецслужб: в 1988 году окончил Высшую школу КГБ в качестве офицера со знанием немецкого языка. Так что если Дорофеевы друг другу и не родня, то коллеги точно.

Кстати, на прошлой неделе тот же Ростислав Богушевский вместе с Алиной Волчинской выяснили, что Лев Мазараки, близкий к Николаю Дорофе­еву (который из банка), строит на Рублевке огромный загородный особняк, но этот подготовленный PASMI материал под названием «Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ «Ритуал» строит дворец за 2,5 млрд» в индексацию «Яндекса» почему-то не попал. Наверное, тоже похоронили. Тем более что свой дворец Мазараки строит на землях «для садоводства», то есть получается, что с нарушением закона.

Именем «Российской Федерации»

При этом, как выяснили журналисты уже из «Новой газеты», жена Льва Мазараки Анастасия в другом подмосковном поселке оказалась соседкой уже Алексея Дорофеева (который из УФСБ). Так что родня зам. главы «Ритуала» успевает дружить со всеми Дорофеевыми сразу. В поселке «Лесная бухта» у генерал-полковника оказался 732-метровый особняк. Вот только, как мы выяснили, сразу после той статьи участок Дорофеева оказался оформлен уже не на него самого, а на «Российскую Федерацию».

Собственность Дорофеева теперь в руках у РФ

Мы сравнили выписки из Росреестра, которые сделал «Собеседник», с теми, которыми поделились наши коллеги из «Новой», и оказалось, что номер госрегистрации и дата возникновения права собственности у Дорофеева и РФ совпадают. Это значит, что недвижимость генерал сохранил за собой, просто предпочел это скрыть за громким псевдонимом. К слову, так же поступил до него Игорь С­ечин:

Что интересно, бывший особняк в «Лесной бухте» Эльды Медоевой, сестры помощника Дорофеева – подполковника ФСБ Марата Медоева, сегодня выкуплен неизвестным лицом, которое также прикрывается именем Российской Федерации. Российской же Федерации сегодня принадлежит и квартира в одном доме с Медоевыми на улице Казакова. Если предположить, что все это имущество тоже нажито непосильным трудом главы столичного УФСБ, стоимость только этой недвижимости Алексея Дорофеева может составлять до 3 миллионов долларов.

При этом в прошлом году, в ноябре, генерал-полковник купил себе еще и автомобиль. Правда, бэушный, да еще и оте­чественный. Вот только не из дешевых – ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года, стоит такая до 10 млн рублей. Но оформил ее чекист не по адресу подмосковного особняка, а по месту работы: Большая Лубянка, 20. У него же ничего своего уже не осталось. Все принадлежит «Российской Федерации».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2019 под заголовком «Генерал ФСБ переписал свое имущество на Россию».