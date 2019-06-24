Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

В центре внимания
// фото: автора
"Общество требует справедливости": один большой митинг и много маленьких
Зачем Россия отобрала у Грузии россиян 

Новости дня

24 июня, понедельник

[18:18]Прокуратура проводит проверку по факту путаницы с телами трех покойниц в Апатитах
[17:50]Двадцать рабочих завода Ford в Ленобласти заставляют добровольно уволиться
[17:46]Общественник из КЧР рассказал в суде о давлении по делу о наркотиках
[17:35]Ольга Васильева назвала бюрократию одной из причин нехватки учителей
[17:23]Синод ПЦУ лишил патриарха Филарета права руководства Киевской епархией
[17:00]Роман Бабаян возглавил радио "Говорит Москва" после смерти Доренко
[16:41]СМИ сообщили о мотоциклисте, сбитом Lexus депутата Госдумы в Москве
[16:38]Египет ждет скорого возобновления чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
[15:47]Путин запретил импортировать сельхозпродукцию из Евросоюза до конца 2020 года
[15:32]Число зрителей "Прямой линии" снизилось почти на полмиллиона за год
[15:02]Десятки машин с грузинскими флагами едут к зданию МВД в Тбилиси
[14:44]В Воронежской области поймали похитившего у москвички волосы на 450 тысяч
[14:10]Mail.ru и "Билайн" уладили конфликт, создававший проблемы с "ВКонтакте"
[14:08]Младенца с вещами оставили у квартиры жительницы Иркутской области
[13:51]Астраханский перевозчик попросил суд запретить BlaBlaCar в России
[13:50]Николай Валуев рассказал о выявленной у него болезни мозга
[13:49]Большой театр сократит число бронируемых билетов почти на треть
[13:37]В Курске проверяют полицейского, открывшего стрельбу у детской площадки
[13:21]Песков заявил, что между РФ и Грузией "нет никакого политического конфликта"
[13:06]Полиция изучает смерть мужчины, чье тело нашли в управе Басманного района
[12:59]Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Шатурском районе Подмосковья
[12:36]В РФ усилят контроль за ввозимым из Грузии вином из-за "ухудшения качества"
[12:12]Войска Центрального военного округа привели в боевую готовность по указу Путина
[12:03]Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
[11:05]Источник сообщил об эвакуации людей из горящей многоэтажки в Вешняках
[10:49]Более 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах
[10:34]48% россиян выступили против идеи Медведева о четырехдневной рабочей неделе
[10:23]В ГД опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах, пообещав его увеличить
[10:06]Почти 40% россиян убеждены, что в СССР жизнь людей улучшалась с каждым годом
[09:53]Глава Челябинской области объяснил увольнение мэра отсутствием доверия
[09:21]Ловившую косаток для "китовой тюрьмы" фирму оштрафовали на 28,1 млн
[08:42]Бюджетные места в вузах сократят на 17% за 5 лет
[08:29]Московскую область назвали одним из самых наркозависимых регионов
[08:22]Мэр Челябинска подал в отставку после полугода работы
[07:29]Актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни
[07:01]+27 градусов и повышенное давление ждут москвичей 24 июня

23 июня, воскресенье

[15:51]Грузинские футболисты вышли в форме с лозунгами об оккупации со стороны РФ
[14:50]В Петербурге отпустили замглавы штаба Навального без предъявления обвинений
[13:53]Осеннюю погоду с проливными дождями пообещали в Москве к концу недели
[13:01]Путин заявил, что США должны сами решать, налаживать ли диалог с РФ


Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Фото: Global Look Press
Жарим, парим или варим? Плюсы и минусы способов приготовления еды
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
Лионель Месси // фото: Global Look Press
Пять секретов Лео Месси
Фото: Global Look Press
Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Политика
16:54, 24 июня 2019
«Собеседник» №23-2019

Алексей Дорофеев
Алексей Дорофеев

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.

Дворец за 2,5 млрд

Главным подозреваемым в провокации против журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, оказался начальник УФСБ по Москве и области Алексей Дорофеев, связанный с представителями похоронного бизнеса, о котором журналист готовит статью. 

Впрочем, Голунов оказался не первым из наших коллег, кто встал на пути копателей могил. В прошлом году издание Dаily Storm также сделало серию публикаций на эту тему, написав, что один зам. директора столичного ГБУ «Ритуал» Валериан Мазараки «использовал фургон и вооруженную охрану в форме и с отличительной символикой «ФСБ», а другой заместитель, Александр Гаракоев, – сам в прошлом бывший фээсбэшник (возглавлял в/ч ФСБ №2432 на Ставрополье). После этих статей в редакцию Dаily Storm нагрянули с обыском.

– О связи Алексея Дорофеева с «Ритуалом» мы, правда, не писали, но выяснили, что брат Мазараки Лев был совладельцем ликвидированного Вестинтербанка, где его компаньоном выступал некий Николай Дорофеев, – рассказал «Собеседнику» бывший заместитель главного редактора «Шторма» Ростислав Богушевский. – Мне тогда намекнули, что это двоюродный брат Алексея Дорофеева, но подтверждений этому я не нашел.

Правда, в банковских документах, которые есть в распоряжении «Собеседника», сказано, что Николай Дорофеев – тоже выходец из спецслужб: в 1988 году окончил Высшую школу КГБ в качестве офицера со знанием немецкого языка. Так что если Дорофеевы друг другу и не родня, то коллеги точно.

Кстати, на прошлой неделе тот же Ростислав Богушевский вместе с Алиной Волчинской выяснили, что Лев Мазараки, близкий к Николаю Дорофе­еву (который из банка), строит на Рублевке огромный загородный особняк, но этот подготовленный PASMI материал под названием «Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ «Ритуал» строит дворец за 2,5 млрд» в индексацию «Яндекса» почему-то не попал. Наверное, тоже похоронили. Тем более что свой дворец Мазараки строит на землях «для садоводства», то есть получается, что с нарушением закона.

Именем «Российской Федерации»

При этом, как выяснили журналисты уже из «Новой газеты», жена Льва Мазараки Анастасия в другом подмосковном поселке оказалась соседкой уже Алексея Дорофеева (который из УФСБ). Так что родня зам. главы «Ритуала» успевает дружить со всеми Дорофеевыми сразу. В поселке «Лесная бухта» у генерал-полковника оказался 732-метровый особняк. Вот только, как мы выяснили, сразу после той статьи участок Дорофеева оказался оформлен уже не на него самого, а на «Российскую Федерацию».

Собственность Дорофеева теперь в руках у РФ

Мы сравнили выписки из Росреестра, которые сделал «Собеседник», с теми, которыми поделились наши коллеги из «Новой», и оказалось, что номер госрегистрации и дата возникновения права собственности у Дорофеева и РФ совпадают. Это значит, что недвижимость генерал сохранил за собой, просто предпочел это скрыть за громким псевдонимом. К слову, так же поступил до него Игорь С­ечин:

Что интересно, бывший особняк в «Лесной бухте» Эльды Медоевой, сестры помощника Дорофеева – подполковника ФСБ Марата Медоева, сегодня выкуплен неизвестным лицом, которое также прикрывается именем Российской Федерации. Российской же Федерации сегодня принадлежит и квартира в одном доме с Медоевыми на улице Казакова. Если предположить, что все это имущество тоже нажито непосильным трудом главы столичного УФСБ, стоимость только этой недвижимости Алексея Дорофеева может составлять до 3 миллионов долларов.

При этом в прошлом году, в ноябре, генерал-полковник купил себе еще и автомобиль. Правда, бэушный, да еще и оте­чественный. Вот только не из дешевых – ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года, стоит такая до 10 млн рублей. Но оформил ее чекист не по адресу подмосковного особняка, а по месту работы: Большая Лубянка, 20. У него же ничего своего уже не осталось. Все принадлежит «Российской Федерации».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2019 под заголовком «Генерал ФСБ переписал свое имущество на Россию».

Поделитесь статьей:
Алексей Дорофеев

Политика

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Читать далее >

Политика

Путин запретил импортировать сельхозпродукцию из Евросоюза до конца 2020 года

Читать далее >

Политика

Песков заявил, что между РФ и Грузией "нет никакого политического конфликта"

Читать далее >

Политика
"Уважение надо заслужить": "прямая линия" в пяти "немых вопросах"
Путин запретил импортировать сельхозпродукцию из Евросоюза до конца 2020 года
Песков заявил, что между РФ и Грузией "нет никакого политического конфликта"
Войска Центрального военного округа привели в боевую готовность по указу Путина
Общество
На волне детства
Общественник из КЧР рассказал в суде о давлении по делу о наркотиках
Синод ПЦУ лишил патриарха Филарета права руководства Киевской епархией
Ольга Васильева назвала бюрократию одной из причин нехватки учителей
Колумнисты
Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

«Ленинград» стал самым точным саундтреком путинской России. И если в России и суждено появиться своему Зеленскому, то это никак не Ургант и не Харламов, а именно Шнур


Культура и ТВ
Неделя питерской комедии в Москве
Большой театр сократит число бронируемых билетов почти на треть
Актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни
Отраженное Иваново: большое кино, почетные гости и местные фрики "Зеркала"
Шоу-бизнес
Последние спектакли "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Саша Белый, Лёха Николаев и Антон Городецкий вернутся на экраны?
Киркоров принял роды у Алисы Лобановой
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019

Здоровье
Опасные бактерии могут атаковать через растения
Победившие онкологические заболевания люди реже заболевают старческим слабоумием
Пищевые добавки практически не укрепляют здоровье мозга
Причиной опухолей печени могут быть заболевания десен
Туризм
Россия должна развивать въездной туризм, используя "наследие" ЧМ-2018
Египет ждет скорого возобновления чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Российским туристам разрешили требовать полной компенсации за туры в Грузию
Покажи #городсхарактером
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Двадцать рабочих завода Ford в Ленобласти заставляют добровольно уволиться
В России хотят сократить число составов дорожных правонарушений
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки в течение суток
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Сколько стоит дом построить?
Читайте также
Свежий номер

Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Фото: Val Thoermer / Global Look Press
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки
// Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Феминизм по-кавказски: портрет явления
Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Второй после Припяти. Как живет Дзержинск после очередной аварии
Фото: Shutterstock
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Андрей Руденский // фото: Андрей Струнин
Андрей Руденский:
Политика высасывает. Чем ты дальше от нее, тем чище
Фото: Андрей Струнин
Депутат Галина Хованская:
о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Александр Горбунов 10 лет сохранял анонимность // фото: телеканал «Настоящее время»
Александр Горбунов (Сталингулаг):
Я вышел из тени, чтобы защитить себя и родных
Светлана Жильцова // фото: Кирилл Романов
Светлана Жильцова:
Ностальгировать по телевидению не хочу
Фото в статье: организация «Врачи без границ»
Основатель "Врачей без границ":
Мы искали приключений и поменять мир, и у нас получилось


Бари Алибасов // фото: Global Look Press
Профессор Игорь Шарипов: Отравление Алибасова – грандиозный пиар
Лолита // фото: Global Look Press
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!
Фото: «Первый канал»
Малышева и слабоумие: провокации шоу "Жить здорово" добрались до детей
Сергей Лазарев // фото: Андрей Струнин
Сергей Лазарев заступился за Анастасию Волочкову
Юлия Началова // фото: Наталья Логинова
Колдуны наживаются на смерти Юлии Началовой

Sina Schuldt / Global Look Press
Страница в Facebook поможет предсказать депрессию и диабет
Стриженовы // фото: Global Look Press
Каникулы Стриженовых: обнимашки с пандами в Китае и "все включено" в Турции
Фото: Global Look Press
В Приморье для крокодилов раздолье?
Агафья Лыкова // фото на полосе: Илья Питалев / РИА «Новости»
Русская одичалая. Как живет Агафья Лыкова – самая известная отшельница России
// фото в статье: Global Look Press
Кто из артистов боится пустых ведер и черных кошек?