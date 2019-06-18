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"Дело Голунова": торжество справедливости или слитый протест?

Общество
00:09, 18 июня 2019
«Собеседник» №22-2019

Голунова отпустили, но преследование его «неугодных» коллег продолжается, о чем и кричали участники митингов // фото: агентство «Москва»
Голунова отпустили, но преследование его «неугодных» коллег продолжается, о чем и кричали участники митингов // фото: агентство «Москва»

Стремительное освобождение Ивана Голунова стало лучшей новостью прошлой недели. Но была и плохая: снятие обвинений и последующие отставки силовиков могли быть уступкой власти в обмен на то, чтобы организаторы митингов в поддержку журналиста «слили протест».

Измена?

В День России на улицу собирались выйти до 10 тысяч человек. Но после стремительного освобождения Голунова гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, главред издания Иван Колпаков, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основатель The Bell Елизавета Осетинская и адвокат Сергей Бадамшин заявили, что Голунов спасен, можно «немного выпить», никуда не ходить и дождаться согласования акции в мэрии.

Иван Голунов // фото: агентство «Москва»

В соцсетях, где обсуждался предстоящий марш, заявление Тимченко и товарищей вызвало раскол. Кто-то поддержал подписантов, а кто-то заподозрил их в сговоре с московскими властями. Слова же Ивана Колпакова о том, что «активизмом мы не занимаемся», многих вовсе взбесили.

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар заявил в ФБ, что из числа инициаторов марша он в­ыходит.

Был ли сговор организаторов митинга с властями? – прямо спросил «Собеседник» Азара.

– Мне не хотелось бы отвечать на ваш вопрос, – признался он нам.

Публицист и социолог Игорь Яковенко обвинил подписантов в предательстве и «сливе протеста». «Дело Ивана Голунова» стало катализатором протестных настроений, сопоставимых по масштабу с теми, которые были зимой 2011–2012 года, – написал он в личном блоге. – И опять во главе протеста оказались люди, сумевшие аккуратненько этот протест слить в у­нитаз». 

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что никакого сговора не было: «Решение об освобождении Голунова принималось не в Москве, а выше. Поэтому торговаться московские власти не могли по этой теме».

«Я понимаю, что они были в безвыходной ситуации, – сказал в эфире «России будущего» политик Алексей Навальный. – Их вызвали и сказали очевидную вещь: «Мы Голунова выпустим прямо сейчас, но мы не хотим, чтобы был митинг». Это был сложный компромисс. Но мы не маленькие и понимаем, с кем имеем дело».

В тот же день мэрия согласовала митинг в поддержку Ивана Голунова на 16 июня главреду «МК» Павлу Гусеву и журналистке RТ Екатерине Винокуровой. Всего за один день.

Жук жив

В полдень среды 12 июня возле столичного метро «Чистые пруды» все-таки собрались журналисты, активисты и просто неравнодушные граждане. Несколько тысяч человек. Их могло бы быть гораздо больше, если бы не описанные выше события. Полиция заявила о 1200 участниках, но, судя по 550 задержанным, эта цифра была сильно преуменьшена. На акции присутствовали Галина Тимченко и Иван Колпаков. Тимченко заявила, что на второй митинг 16 числа не пойдет. Одновременно к месту сбора прибыли полицейские, автозаки и уборочная техника.

– Создается искусственное напряжение, чтобы потом всех забрать, посадить и выписать штрафы, – поделился политик Сергей Митрохин. – «Дело Ивана Голунова» показывает, какая у нас система. И таких Иванов Голуновых по стране тысячи. Сегодня мы собрались уже не ради него, а ради них.

– Думаю, что огромную роль в «деле Ивана Голунова» сыграл накал общественного возмущения, – сказал член СПЧ Николай Сванидзе. – Не захотели обострений, особенно на фоне предстоящей прямой линии президента. Факт то, что принято рациональное решение, которое свидетельствует о том, что система реагирует на внешние раздражители. Жук не мертвый. Однако оказался тем еще вредителем. 

Политолог Екатерина Шульман выразила надежду, что в праздничный день все закончится хорошо, не будет задержаний и избиений. Увы, все оказалось совсем наоборот. На Рождественском бульваре в районе Трубной площади полиция преградила дорогу шествию. В автозаки стали забрасывать даже случайных людей, включая пожилых женщин, девочек и мальчиков лет 14–15 и супружескую пару, просто проходившую по тротуару. Очень жесткие задержания прошли также на Страстном бульваре и Петровке. К слову, в протоколах полицейских слова «Иван Голунов» были отмечены как антиправительственные лозунги.

«Беспредел идет против всех»

Митинг 16 июня на проспекте Сахарова тоже состоялся, но был уныл. Сами организаторы насчитали там 1,5 тысячи человек из 20 тысяч заявленных. 

Бизнесмен Сергей Полонский обратил внимание, что его уголовное дело, как и «дело Ивана Голунова», было заведено в Западном округе столицы.

– Весь Западный округ нужно отправить в отставку! – заявил он, едва завидев диктофон. – Беспредел идет против всех, и сейчас уникальная возможность решить проблему по всей Москве, а не только в ЗАО. Каждый год 40 тыс. человек сажают за наркотики – столько на этой площади не поместится.

Фермер Василий Мельниченко призвал к равенству всех перед законом. В конце митинга его ведущий Павел Гусев осудил задержания 12 июня. Лозунги о смене власти предсказуемо не прозвучали.

Сам Голунов ни на одном из мероприятий не появился.

Генералы-миллионеры

Причастные к «делу Голунова» офицеры МВД и ФСБ владеют дорогой недвижимостью

Владимир Путин уволил двух высокопоставленных московских полицейских, чьи подчиненные преследовали корреспондента «Медузы». Под вопросом судьба сотрудников органов госбезопасности, компромат на которых и собирал журналист. 

На прошлой неделе своих постов лишились глава управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка Юрий Девяткин и руководитель УВД по Западному округу столицы Андрей Пучков. Именно на них министр МВД Владимир Колокольцев и возложил ответственность за незаконный арест Ивана Голунова.

Андрей Пучков

Обычно молча соглашающиеся с любыми кадровыми решениями полицейские неожиданно решили заступиться за генерал-майора Пучкова. Однако тот решил отказаться от борьбы за пост и предпочел уйти на пенсию. Как выяснил «Собеседник», не с пустыми руками.

Согласно имеющейся у редакции выписке из Росреестра, на супругу экс-главы УВД Валентину Пучкову оформлена квартира на набережной Тараса Шевченко стоимостью около 35 млн руб. 

Жена генерала, согласно его декларации, зарабатывает по московским меркам скромно, 57 тыс. руб в месяц. Однако она является собственницей всей семейной недвижимости, включая, по сведениям «Собеседника», и двухэтажный дом (557 кв. м.) в деревне Вешки рядом с МКАДом. Стоимость дома с прилегающим участком (13 соток) – около 32 млн руб.

Таким образом по совокупной цене только этих владений генеральская жена является долларовой миллионершей. А кроме того, у нее есть еще три земельных участка, дача и вторая квартира.

Не обделены собственностью и другие фигуранты «дела Голунова». Оппозиционер Алексей Навальный нашел у членов семьи подполковника ФСБ Марата Медоева имущество более чем на 400 млн руб. Плюс ко всему, написала «Новая газета», отец спецслужбиста купил дом в Словакии.

Медоев вместе с генералом ФСБ Алексеем Дорофеевым, угрожавшим в свое время Александру Шестуну, со слов самого Шестуна, «переехать его катком», являются фигурантами журналистского расследования Голунова, которое он готовил перед тем, как ему подбросили нар­котики.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2019 под заголовком «Торжество справедливости или слитый протест?».

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