После утечки Росреестр поменял подход к сокрытию данных о недвижимости силовиков

Портал «Важные истории» заметил, что Росреестр поменял тактику по сокрытию собственности высокопоставленных силовиков.

Журналистки издания отмечают, что в июне 2020 года часть данных была полностью удалена из кадастровой карты и более не доступна в системе ЕГРН. Раньше чтобы утаить имена собственников недвижимости Росреестр лишь менял имя собственника на «Российскую Федерацию».

Издание пишет, что 19 января один из телеграм-каналов опубликовал данные об объектах, чьих собственников скрывает государственный реестр. Лидерами списка по количеству засекреченной недвижимости стали глава «Роснефти» Игорь Сечин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев и его сын Александр.

Уже 20 января, по данным «МБХ медиа», Росреестр выделил почти полмиллиарда на «защиту от утечек чувствительных данных».