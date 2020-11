Будущий преемник или "агент 007" кремлевской политики: Кто такой Сергей Нарышкин?

В последние пару месяцев совершенно непубличный глава внешней разведки Сергей Нарышкин начал давать развернутые комментарии, а в пятницу даже вышло его интервью с Дмитрием Киселевым. Sobesednik.ru изучил подноготную главы СВР, которого эксперты успели назвать и будущим главой МИДа, и возможным преемником Путина, и, хотя за 20 лет никто не нашел у него ни яхт, ни дворцов (только скромную приватизированную квартирку за 250 млн), этот человек плоть от плоти путинской России, если не наоборот. И чем верить в его аскетизм, проще предположить, что он просто хороший шпион сродни голливудскому Джейму Бонду. Тем более должность обязывает.

В предвкушении нового фильма из серии и в память о недавно скончавшемся первом «агенте 007» Шоне Коннери мы рассказываем о главном кремлевском разведчике под саундтреки из легендарной бондианы.

All Time High

Карьера г-на Нарышкина началась в 90-е, когда, отработав в Бельгии, молодой чекист попал в родной Петербург прямо в мэрию Анатолия Собчака, где в то же время работал и будущий национальный лидер. Будучи экономистом по специальности, он занял пост начальника отдела внешнеэкономических связей в Комитете по экономике и финансам, которым с 93-го года руководил будущий глава Минфина Алексей Кудрин.

К 95-му решил пойти в бизнес, а вернее — в «Промстройбанк» близкого к Путину предпринимателя Владимира Когана. Там он занимался инвестициями до 97-го года, когда инвесторов Нарышкин стал искать снова на госслужбе в руководстве Ленобласти, одновременно работая в комитете по внешнеэкономическим и международной связи. Это, однако, не помешало ему войти в 96-м в совет директоров «дочки» американской табачной корпорации Philip Morris International (бренды Parliament, Malboro, L&M, IQOS и другие) и пробыть там до 2004 года.

«Есть этическое правило: после ухода с высокого государственного поста нужен период охлаждения. Не стоит сразу занимать позиции, которые так или иначе были в сфере влияния прежней должности. Лучше избегать обвинений в конфликте интересов. На всякий случай в течение лет пяти я отказывался от любых подобных предложений»,

— скажет позже его бывший руководитель Кудрин в интервью ТАСС, но будет в истории Нарышкина и более откровенный конфликт интересов, уже в СВР.

К 2004-му же году Нарышкина перевели на повышение в Москву, сперва на два месяца в администрацию президента, а затем в администрацию правительства «технического» премьера Михаила Фрадкова, кстати, именно Фрадков займет пост главы СВР после ухода из кабмина, где его в 2016 году заменит наш «Джеймс Бонд».

Отработав под началом Дмитрия Козака около полугода, в том же 2004-м Нарышкин возглавит аппарат правительства, параллельно заняв места в совете директоров «Роснефти» и «Совкомфлота», а в 2008 году станет главой аппарата президента Дмитрия Медведева. Как отмечали тогда опрошенные Financial Times источники и эксперты, туда его поставили, чтобы «приглядывать» за преемником Путина, который через 4 года вернет себе власть обратно.

Как ранее писал Sobesednik.ru, поучаствовал Нарышкин и в кремлизации «Первого канала», который во время его присутствия в совете директоров (2005-2009) постепенно переходил под контроль «питерских» под началом Юрия Ковальчука.

From Russia With Love

В рейтинге политиков с интересами на Западе главе СВР «Важные истории» отвели первую строчку из-за скандала, разразившегося в 2018 году, когда «Новая газета» обнаружила полных тезок его сына Андрея Нарышкина, его жены и детей в списке обратившихся за видом на жительство (ВНЖ) в Венгрии, страны НАТО.

Они пытались сделать это через фирму Voldan Investments с помощью программы упрощенного получения ВНЖ инвесторов. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно в сумме вложить в экономику внешнеполитического конкурента $360 тысяч (28 млн рублей). Может ли Нарышкин и его семья позволить себе такие расходы, вопрос отдельный, однако не главный. Когда тезка его сына обращался к властям Венгрии, не уточняется, как и то, отказался ли он от вида на жительство после того, как его Нарышкин-старший начал руководить внешней разведкой.

Окажись данные журналистов правдой, сложился бы прямой конфликт интересов, сам факт этого бывший высокопоставленный сотрудник разведки счел недопустимым: «На таком посту [как у Нарышкина] невозможно быть лояльным двум странам», — пояснил он газете. Случись подобная публикация про главу разведки или просто крупного чиновника в одной из стран Запада, в обществе разгорелся бы настоящий скандал.

При этом, если раньше агенты СВР имели право получать ВНЖ в других странах, то согласно недавно принятому законопроекту, они, как и сотрудники ФСБ, смогут с разрешения руководства официально оформлять не только ВНЖ, но и второе гражданство, если Родина позовет. К слову, за это, как оказалось, россияне голосовали, принимая поправки к Конституции 1 июля, по крайней мере инициатива внесена президентом как связанная с ними.

On Her Majesty’s Secret Service

Уже став одним из ключевых кремлевских чиновников, Нарышкин защитил в 2010 году докторскую диссертацию на тему «Иностранные инвестиции и развитие экономики России». То, что «Диссернет» нашел в ней некорректные заимствования и фактические ошибки, — в этой истории не самое главное, тем более их объем относительно не велик.

Его научным руководителем была Талия Хабриева, стоит ли говорить, что её карьерный рост (как, видимо, и финансовый) на этом не остановился. Она с 2001 года возглавляет Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и становится одним из соавторов путинских поправок к Конституции.

Летом «Яблоко» нашло у Хабриевой элитную недвижимость примерно на 450 миллионов рублей, что, по мнению расследователей, совершенно не соответствует её официальным доходам.

Её муж Рамил Хабиров, кстати, тоже большую часть жизни провел на руководящих постах на госслужбе по линии здравоохранения. Наиболее интересной деталью его биографии стало руководство антидопинговым агентством «Русада» в 2015 году, когда в мире разгорелся один из крупнейших за всю историю антидопинговых скандалов: Россию обвинили в системном снабжении запрещенными веществами спортсменов в ходе Олимпиады в Сочи-2014. Делалось это, как говорят, при участии ФСБ. В результате многие лишились медалей, а ближайшие несколько лет россияне не смогут выступать на других Олимпиадах под национальным флагом. Хабриев ушел в отставку, но добавил, что «ему стыдиться нечего».

Die Another Day

После отравления оппозиционного политика Алексея Навального в России изобретательность по части версий, доказывающих непричастность к этому Кремля, проявили очень многие. Однако в этом контексте совершенно неожиданно зазвучал и голос главы Службы внешней разведки, который обычно комментариев не дает, а тут дал, причем в общей сложности раз пять.

Главные тезисы такие:

Заявления Лукашенко, что Меркель могла сфабриковать отравление Навального, «вполне допустимы» (ТАСС, 3 сентября). Российские врачи яда в анализах Навального не нашли, так что «много вопросов к немецкой стороне» («Интерфакс», 15 сентября). Запад пытается заблокировать «Северный поток-2» из-за «так называемого дела Навального» (ТАСС, 22 сентября). Германия не отвечает на вопросы: «Молчит — значит, что-то скрывает». Заявления Навального, что его отравили спецслужбы РФ — «тупая русофобская пропаганда». «Врачи омской больницы, которые спасли блогеру Навальному жизнь, провели самые глубокие, самые тонкие исследования состояния его организма» (ТАСС, 8 октября). Подтвержденных доказательств этого нет, но есть «косвенные данные», что «во всей этой истории» [в отравлении? — ред.] поучаствовали западные спецслужбы. Ранее страны НАТО уже проводили встречу, где обсуждалась возможность создания в России «сакральной жертвы», которая должна быть «из числа все-таки лидеров оппозиции». Прим. — слово «оппозиция» в терминах западных стран. (РИА Новости, 6 ноября)

Эти выступления Нарышкина не только расходятся с заявлениями МВД, но и плохо согласуются между собой, ведь если к этому причастны спецслужбы, значит имело место отравление, которого, по его же словам, не было.

Отдельные вопросы выхывают и сами источники. Ведь самое первое заявление Нарышкина о Навальном было сделано более чем через 10 дней после инцидента в ответ на «перехват» Лукашенко разговоров «Берлина и Варшавы». Позднее выяснилось, что запись, мягко говоря, вызывает бурный смех, но тогда Нарышкин сказал так:

«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это».

Так ли достоверны и другие источники СВР, как Лукашенко, которому там готовы поверить на слово, останется загадкой.

Скриншот видео с сайта президента Беларуси

Skyfall

В 2011 году бывший и будущий чекист, функционер невидимого фронта Нарышкин решил заняться публичной политикой. Он стал депутатом, и не обычным, а самым главным — председателем Государственной думы, где он проработал до 2016 года. В следующем году после избрания он также для полной ясности вступил в «Единую Россию», а то непонятно как-то получалось.

За время председательства Нарышкина нижняя палата парламента приняла великое множество законов, включая «закон Димы Яковлева», также известный как «закон подлецов», именно тогда заслужив прозвище «бешеный принтер».

Но самое главное, в чем поучаствовали депутаты — присоединение Крыма в 2014 году, которое нужно было в срочном порядке законодательно оформлять. Нарышкин за свои персональные успехи был награжден американскими санкциями, которые, впрочем, не помешали ему в 2018 году тайно приехать в США для общения с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео (это признавали и Помпео и Нарышкин).

Как бы иронично это не звучало, но оформлявший присоединение Крыма, во многом закрывшее Россию от внешних капиталов или как минимум сильно этот процесс усложнившее, Нарышкин до этого не только многие годы занимался их привлечением, но даже успел написать на эту тему две книги: «Иностранные инвестиции в Россию как фактор экономического роста» (2004 год) и «Привлечение иностранных инвестиций: экономическая стратегия и развитие регионов России» (2009 год).

Ну кто же тогда мог знать...

Another Way to Die

Кроме официальной работы на американского табачного гиганта Philip Morris International, которую Нарышкин успешно совмещал с госслужбой, по линии жены он также связан с алкогольным бизнесом, но уже российским. Этим, как установил в расследовании Sobesednik.ru, занимается его деверь Михаил Якубчик.

Он владел Гатчинским спиртовым заводом близ Северной столицы, которая не раз снабжала «горючим» госпредприяти и ведомства. Вместе с женой Якубчик также сильно вложился в винный бизнес, когда Крым не без участия г-на Нарышкина вошел в состав России. Туда, конечно, вскоре пришли разные «питерские», включая того же Ковальчука, но внесла свою лепту и чета Якубчиков: они вложили в него 1,2 млрд, в итоге им принадлежит небезызвестный «Завод марочных вин Коктебель».

А вот самогон Елена Якубчик не слишком патриотично импортировала из Литвы, власти которой коллега Нарышкина по Совбезу Николай Патрушев затем обвинит в «открытом содействии» организациям, являющимся «реинкарнацией нацизма». Но, как говорится, business comes first, family second, а где в этой очереди национальные интересы, поговорка не уточняет.

Кстати, Якубчики также владеют и неплохой недвижимостью по соседству с друзями Путина Ротенбергом и Якуниным в Подмосковной деревне Акулинино.

The World Is Not Enough

Экономист и чекист по образованию Нарышкин, как и Владимир Путин, проявляет довольно большой интерес к истории, причем в понятном контексте: с 2009 по 2012 годы он руководил, кажется, специально под него созданным Комитетом по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России.

Удивительно, но столь востребованный в наши дни комитет был расформирован в 2012 году, однако Нарышкин тогда стал председателем Российского исторического общества. В интервью Киселеву, считающему, что при нем организация «зазвучала», глава СВР признается — тратит на это меньше 10% времени, а свободное время использует под другие нужды.

Скромничает он и в вопросе горячо любимого президентом хоккея, говорит, что занимается «некоторыми видами спорта, хотя нельзя это назвать спортом», однако забывает упомянуть, что в 2008 году занимал только появившуюся позицию председателя попечительского совета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Сейчас КХЛ, куда входит и «Ночная хоккейная лиге», где играет Путин с друзьями, возглавляет Аркадий Ротенберг. Также туда входят Геннадий Тимченко и Виктор Чемезов, а в правлении КХЛ среди прочих указаны премьер Мишустин, вице-премьер Чернышенко (сосед Мишустина по даче) и даже врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Nobody Does It Better

Говоря о значимости г-на Нарышкина в Кремле и его роли при принятии решений, нужно учитывать, что он знаком с президентом Путины ещё со времен его работы в администрации Собчака и как минимум с 2004 года занимает ключевые должности в государстве. Согласно докладам политолога Евгения Минченко, рассуждающего о кремлевской власти в терминах «Политбюро 2.0», в 2010 году Нарышкин в него входил, однако с тех пор занимает лишь положение кандидата в члены, являясь при этом одним из немногих, кто с завидной регулярностью меняет свою область работы: от технического обеспечения, до внутренней политики, внешней политики и силового блока.

Нарышкин не замешан в коррупционных скандалах, даже Навальный почти ничего о нем не писал, при этом он находит себе применение именно в тех направлениях политики, которые лежат на повестке дня у Путина: до 2008-го он работал в правительстве и писал книги о привлечении в Россию инвестиций, после был направлен «приглядывать» за Медведевым, возглавив администрацию президента. Когда Путин вернулся в Кремль, Нарышкин возглавил Госдуму, получившую тогда название «бешеный принтер» по числу принимаемых законов, а уладив вопросы там, в 2016 году стал отвечать за внешнюю разведку — параллельно Россия начала войну в Сирии, в отношении России к тому времени уже ввели международные санкции, а вскоре случился скандал с вмешательством в американские выборы.

Участвовал Нарышкин и в разделе «Первого канала», а его имя и фамилии его родственников часто сопровождаются именами людей, которые в «Политбюро 2.0» стабильно входят — Ковальчука и Ротенберга. Он под руководством Патрушева состоит в Совбезе и с 2012 года как минимум номинально возглавляет борьбу с переписыванием истории, что в последнее время стало одной из главных тем выступлений президента Путина.

В лучших традициях российских чиновников в 2015 году он написал целую статью в «Российскую газету» о нападках США на Россию:

«Думаю, Штаты будут и дальше зомбировать людей своей лживой информацией, выдавать желаемое за действительное и создавать все новые поводы для разжигания антироссийских настроений в Европе».

О влиянии Нарышкина говорит и его участие в войне с московским мэром Лужковым в 2011 году — тот даже подавал на него в суд за клевету из-за слов о «запредельном уровне коррупции» в столичном правительстве, но проиграл. В одной связке с ним тогда действовал и недавно покинувший Кремль Владислав Сурков, писал Sobesednik.ru.

По словам экспертов, серьезным лоббистом Нарышкина назвать нельзя, а источники различных изданий, работавшие с ним, оставляют положительные отзывы как об адекватном руководителе.

Goldfinger

Нарышкина называли возможным преемником Путина ещё после второго срока президента. Тогда в итоге его сменил Дмитрий Медведев, а самым явным конкурентом все запомнили Сергея Иванова, который после этого почти полностью исчез из повестки дня. Однако фамилия Нарышкина звучала как вполне допустимая замена уже тогда.

В 2007 году «Известиям» удалось связаться с сыном будущего главного шпиона и задать вопрос, как он относится к разговорам о преемнике Путина вокруг его отца. Вот что ответил Андрей Нарышкин:

«С улыбкой. Вообще слово "преемник" мне не нравится. Оно характерно для монархии, диктатуры и тому подобных режимов. А мы живем в демократическом государстве».

С тех пор многое поменялось, а звучащее много лет подряд слово «преемник» перестало быть архаизмом, причем под него попадает плюс-минус всё тот же набор людей. В июле этого года главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, известный своими близкими контактами с Кремлем, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал Нарышкина одним из двух возможных преемников. Вторым он назвал Медведева.

«Как мне представляется, Сергей Нарышкин готовится к следующему скачку в своей карьере. И этот скачок может быть и наверное будет связан прежде всего с международной деятельностью, либо председатель Совета Федерации, либо министр иностранных дел», — пояснил Венедиктов уже в московской студии в конце октября.

Третьим из трех возможных преемников Нарышкина называет и известный своими инсайдами политолог Валерий Соловей. Перед ним он располагает Медведева и Мишустина.

Telegram-канал «Незыгарь» отмечал, что Нарышкин может сменить на посту главы МИД Сергея Лаврова, однако в этом могут помешать наложенные на него международные санкции.

В силу занимаемой им должности Нарышкин редко появляется с публичными выступлениями, но контакт с первым лицом явно поддерживает: