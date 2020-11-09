Замена Лаврову? СМИ выяснили будущую политическую должность Сергея Нарышкина

О грядущих перестановках практически во всей вертикали властной структуры страны в последние недели говорят уже так, словно это давно обозначенный всеми сторонами процесса факт. Более того, воспринимая очередную кадровую «встряску» в качестве неизбежности, многие политологи склонны связывать ее с предстоящим запуском процесса транзита власти в России, а потому и многие их выводы основываются именно на этом обстоятельстве.

Так, в рамках происходящих в элитах процессов, эксперты начали прочить нынешнему главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину повышение по карьерной лестнице. Отмечается, что Сергея Евгеньевича ожидает высокая политическая должность.

Первым об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Повторюсь – Сергея Нарышкина готовят к политическому назначению», – рассказал он в своем авторском телеграм-канале.

Практически одновременно с Венедиктовым эту тему затронул телеграм-канал «Генерал СВР»: как стало известно авторам канала, Нарышкин в обозримом будущем может сменить на посту главы МИД Сергея Лаврова, об отставке которого говорят еще с сентября.

«На минувшей неделе глава СВР России Нарышкин сделал сразу несколько резонансных заявлений. Так, он отметил, что склоняется к природному происхождению коронавируса, а также заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального – заговор западных спецслужб», – пишут авторы канала, отмечая, что подобная риторика директора российской разведки свидетельствует о его планах перейти на высокую политическую должность.