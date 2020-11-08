Байден отменит запрет на иммиграцию из мусульманских стран и вернет Вашингтон в ВОЗ

Новоизбранный президент США Джо Байден намерен отменить ряд указов, изданных его предшественником Дональдом Трампом. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на The Washington Post.

Поскольку одной из повесток Байдена в период предвыборной кампании был мультикультурализм, то первыми под снос пойдут указы о принудительной депортации детей недокументированных мигрантов, которые попали в США в ранней возрасте. Также будет отменен запрет на иммиграцию из мусульманских стран.

Вместе с тем Джо Байден считает необходимым вернуть Вашингтон в состав Всемирной организации здравоохранения, откуда страна вышла по решению Трампа из-за недовольства работой по вопросу коронавирусной пандемии.

Джо Байден набрал необходимые необходимое количество голосов на прошедших выборах и стал 45-ым хозяином Белого дома.