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08 ноября, воскресенье

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[12:21]В Минске перед протестами госорганы начали глушить мобильную связь
[11:46]Байден отменит запрет на иммиграцию из мусульманских стран и вернет Вашингтон в ВОЗ
[11:03]В Петербурге подросток попытался убить племянницу, мать и отца
[07:25]Светлана Тихановская обратилась к Байдену
[07:00]Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября

07 ноября, суббота

[17:58]В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод
[17:08]Песков назвал абсурдом идею давать дипломы о высшем образовании на всю жизнь
[16:29]В Люберцах во время экстренной посадки самолета погибли два человека
[15:59]Лукашенко впервые решил исключить слово "революция" из ежегодного поздравления
[15:05]Люди заразили коронавирусом норок уже в пяти странах помимо Дании
[14:08]Лукашенко заявил, что выборы в США – это "издевательство над демократией"
[13:32]Разводить россиян на деньги мошенникам теперь помогают министры
[13:05]Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана за военные преступления
[12:35]Эксперт предупредил, что регионы вскоре начнут экономить на дорогах и субсидиях
[11:05]Навальный назвал Мураховского "лживым ничтожеством, не понимающим в медицине"
[10:55]В Шотландии запретили шлепать детей: "Разумных поводов бить детей не бывает"
[10:36]Главврач, заявивший о "нарушении обмена веществ" у Навального, стал министром
[09:57]Суд против Байдена, санкционный Лукашенко, Депп лишился магии. Главное к 7 ноября

06 ноября, пятница

[15:50]Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни
[15:40]Активистов "Левого фронта" задержали со свернутым баннером против капитализма
[15:09]"Распятый на кресте" акционист Крисевич получил 15 суток ареста
[14:59]Вслед за главой Минздрава в Омске свою должность потеряла ее заместитель
[14:34]Прятавшийся в лесу омский отчим не смог скостить срок за убийство пасынка
[13:26]Песков заявил, что у Путина нет болезни Паркинсона
[12:45]Нарышкин и МВД разошлись в заявлениях по Навальному: панкреатит или НАТО?
[11:59]Медсестру из тубдиспансера Новосибирска уволят за то, что она швырнула ребенка
[11:10]Новый антирекорд COVID-19 в России: 20 583 заболели, 378 умерли
[10:48]"Зона права": В делах о самообороне суды опираются на стереотип "идеальной жертвы"
[08:55]Протодиакон Кураев не нашел ничего оскорбительного в акции с "Иисусом" на Лубянке
[08:11]Акционист в травмпункте и закрытие границ с Китаем. Новости к утру 6 ноября

05 ноября, четверг

[21:54]Акционист на Лубянке предстал в образе Иисуса, поджигаемого сотрудниками ФСБ
[21:32]В Москве открылся центр бесплатной правовой консультации для жертв домашнего насилия
[20:47]ОМОН ворвался в квартиру минской активистки Нины Багинской
[20:18]Организатора "Русского марша" арестовали на 15 суток за намерение возложить цветы
[19:41]В Екатеринбурге отменили штраф для сборщика подписей за возврат выборов мэра
[19:04]Более половины задержанных по теракту в Вене ранее были судимы
[18:13]Экс-супруга акциониста Павленского рассказала о насилии со стороны художника
[17:15]В Омске уволена министр здравоохранения из-за ситуации с ковидными пациентами
[16:11]Адвокаты просят подтверждения диагноза потерпевших в деле сестер Хачатурян

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Байден отменит запрет на иммиграцию из мусульманских стран и вернет Вашингтон в ВОЗ

Политика
11:46, 08 ноября 2020

Байден отменит запрет на иммиграцию из мусульманских стран и вернет Вашингтон в ВОЗ
Global Look Press
Global Look Press

Новоизбранный президент США Джо Байден намерен отменить ряд указов, изданных его предшественником Дональдом Трампом. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на The Washington Post.

Поскольку одной из повесток Байдена в период предвыборной кампании был мультикультурализм, то первыми под снос пойдут указы о принудительной депортации детей недокументированных мигрантов, которые попали в США в ранней возрасте. Также будет отменен запрет на иммиграцию из мусульманских стран.

Вместе с тем Джо Байден считает необходимым вернуть Вашингтон в состав Всемирной организации здравоохранения, откуда страна вышла по решению Трампа из-за недовольства работой по вопросу коронавирусной пандемии.

Джо Байден набрал необходимые необходимое количество голосов на прошедших выборах и стал 45-ым хозяином Белого дома.

Теги: #Миграция #США #Байден

Рубрика: Политика

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