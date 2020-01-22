Вице-премьер Чернышенко, которого посоветовал Мишустин, оказался его соседом

Новый вице-премьер Дмитрий Чернышенко оказался соседом премьер-министра Михаила Мишустина по даче на Рублево-Успенском шоссе, причем, как отмечает издание «Проект», председатель правительства сам предложил президенту Владимиру Путину его кандидатуру.

Два участка суммарной площадью в 3 500 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Коттон Вэй» формально принадлежат Чернышенко Татьяне Львовне, которая также прописана в одной квартире с вице-премьером, а их стоимость журналисты оценили в 80–220 миллионов рублей. Кроме двух домов там также есть баня. Расстояние между домами Мишустина и его заместителя, по данным издания, составляет 300 метров.

В утвержденном накануне составе нового правительства два из девяти постов вице-премьера также заняли экс-заместители Мишустина в Федеральной налоговой службе (ФНС) Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о недвижимости Мишустина, многомиллионные доходы жены которого вызвали вопросы у Алексея Навального, ответы на которые попытался дать «КоммерсантЪ»:

А об истории карьеры господина Чернышенко и его умении находить подход к нужным людям Sobesednik.ru рассказывал в своем материале ещё в 2015 году:

Среди соседей премьера по коттеджу оказался и новый министр юстиции и вице-премьер в правительстве Медведева Константин Чуйченко.