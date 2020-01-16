Навальный не смог найти бизнес у жены Мишустина, заработавшей за 9 лет 789 млн

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) политика Алексея Навального потребовал от нового премьер-министра Михаила Мишустина объяснить происхождение 789 миллионов рублей, которые, согласно декларации, его жена Владлена Мишустина заработала за девять лет.

Как отмечает ФБК, её декларируемый доход составляет в разные годы от 48 млн (в 2018-м) до 160 млн (в 2014 году) рублей. При этом собственный доход Мишустина, по подсчетам расследователей, в этот период составил 213 миллионов рублей.

Как утверждает фонд, им не удалось обнаружить ни одного действующего юрлица, связанного с именем «Владлена Юрьевна Мишустина». «Если некто заработал честным бизнесом почти миллиард рублей, то следы этого бизнеса должны легко обнаруживаться», — предполагают они.

«Все у Мишустина про прозрачность, про цифровизацию, про точный учет. Поэтому считаю, что от самого Мишустина ровно такой же прозрачности нужно и требовать», — пишет Навальный.

Кроме того, издание «Проект» предполагает, что у семьи Мишустина есть недвижимость на Рублево-Успенском шоссе, стоимость которой журналисты оценили в 600 миллионов рублей. По их данным, у премьера и его жены в 2001 году появился дом площадью почти 900 квадратных метров на Николиной Горе в коттеджном поселке «Коттон Вэй» с площадью участка в 5,5 тысячи квадратных метров.

На настоящий момент владельцами этой недвижимости числятся в равных долях две «Российских Федерации». «Так обычно делают, когда хотят скрыть информацию о владельце. Теоретически нынешний кандидат в премьеры сам мог повлиять на информацию — с 2004 по 2006 гг. он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости», — говорится в расследовании. Согласно предположению издания, в действительности ей владеют его совершеннолетние дети, которых не нужно указывать в декларации.

О похожей практике с записями в реестре ранее в одном из своих расследований рассказывал «Собеседник»: