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Путин заменил меньше половины министров и две трети вице-премьеров

Политика
21:11, 21 января 2020

Вечер 21 января 2020 года, первое заседание нового Правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным (стоп-кадр / Россия 24 на Youtube)
Вечер 21 января 2020 года, первое заседание нового Правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным (стоп-кадр / Россия 24 на Youtube)

Президент Владимир Путин утвердил своими указами новый состав Правительства под руководством Михаила Мишустина.

Вечером 21 января стало известно, что в новом правительстве будет девять вице-премьеров. Пост первого вице-премьера достался Андрею Белоусову, который ранее был помощником президента.

Вице-премьерами также остались Татьяна Голикова, Юрий Борисов и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Новыми вице-премьерами стали руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, гендиректор «Газпром Медиа» Дмитрий Чернышенко и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. Еще два поста вице-премьеров достались Алексею Оверчуку и Дмитрию Григоренко; последний возглавил аппарат правительства. Оверчук и Григоренко были заместителями Мишустина в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Министром финансов остался Антон Силуанов. В кабинете Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января, он также был первым вице-премьером.

Всего министерские портфели сохранили двенадцать человек: кроме Силуанова, это глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

В девяти министерствах Путин сменил руководителя. Пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Константина Носкова занял вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев.

Ликвидировано Министерство по делам Северного Кавказа, его функции переданы Минэкономразвития. Губернатор Пермского края Максим Решетников возглавил это ведомство, сменив Максима Орешкина. Ожидается, что выборы губернатора в Пермском крае пройдут в единый день голосования в сентябре 2020 года.

Пост министра труда и социальной защиты унаследовал от Максима Топилина экс-замминистра финансов Антон Котяков.

Министром здравоохранения взамен Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.

Министерством просвещения вместо Ольги Васильевой будет руководить экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, министерством высшего образования и науки вместо Михаила Котюкова — ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Министра культуры Владимира Мединского сменила глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова, министра спорта Павла Колобкова — президент международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Экс — вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко назначен главой Министерства юстиции вместо Александра Коновалова.

Теги: #Путин #Медведев

Рубрика: Политика

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