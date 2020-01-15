После послания Путина Правительство целиком ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во время встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров, что правительство России уходит в отставку, передает ТАСС.

По мнению Медведева, такое решение будет правильным на фоне заявлений президента об изменениях в Конституции РФ.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было бы правильным, [чтобы] в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — пояснил Медведев.

При этом Путин поблагодарил кабмин за работу, отметив, что доволен его деятельностью, и заявил, что старый состав правительства продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового, передает «Интерфакс».

По словам президента, члены правительства добились не всех поставленных перед ними целей, но это было в принципе невозможно.

Президент также заявил, что намерен ввести новую должность заместителя главы Совета безопасности, занять которую намерен предложить Медведеву.

Как отмечает РБК, курс рубля снизился на фоне новости об отставке правительства: доллар вырос на 0,22% до 61,58 рубля, евро — на 0,41% до 68,65 рубля. При этом индекс Московской биржи снизился на 0,59% до 3111,44 пункта.